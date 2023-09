4 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em outubro

No mês de outubro, o cinema traz várias novidades para todos os gostos. Por isso, prepare-se para embarcar em uma jornada de aventuras épicas e dramas envolventes. Para começar, se você é fã de filmes de ação, saiba que Denzel Washington está de volta como “Robert McCall” no último filme da saga “O Protetor”. Neste mês, a cantora Gal Costa também é homenageada com o longa “Meu Nome é Gal”, filme que acompanha sua trajetória desde o anonimato.

Também temos Leonardo DiCaprio e Robert De Niro atuando juntos em “Assassino da Lua das Flores”, filme inspirado no best-seller homônimo do escritor David Grann e baseado em uma história real. Além disso, há a animação “Trolls 3: Juntos Novamente”, que com certeza vai divertir muitas crianças e ensinar uma lição encantadora.

Veja muito mais detalhes sobre cada uma dessas obras em nossa lista de lançamentos para outubro!

1. O Protetor: Capítulo Final (05/10)

“O Protetor: Capítulo Final” encerra a saga estrelada por Denzel Washington com muita adrenalina e ação. Neste filme, acompanhamos Robert McCall, um ex-assassino governamental que tem lutado para reconciliar as coisas horríveis que fez no passado. Agora morando no sul da Itália, ele descobre que seus amigos estão sob o domínio da máfia local. Determinado a protegê-los, ele reativa suas habilidades brutais, tornando-se um justiceiro implacável.

2. Meu nome é Gal (12/10)

Em “Meu Nome é Gal”, acompanhamos de perto a trajetória de Gal Costa, uma figura central do movimento da Tropicália, que desempenhou um papel fundamental durante o período da contracultura no Brasil. Para a artista, emergir como a voz feminina proeminente desse movimento significou superar a timidez que quase a impediu de seguir sua clara vocação.

Com presença marcante, atitude ousada, expressão corporal e voz única, a cantora transformou a música brasileira e influenciou toda uma geração, especialmente as mulheres. O filme retrata como Gal e seus amigos, incluindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Jards Macalé, Tom Zé e Wally Salomão, enfrentaram desafios ao serem vanguardistas em meio ao conservadorismo e à brutalidade da ditadura militar no Brasil.

3. Assassino da Lua das Flores (19/10)

Na virada do século 20, a descoberta de petróleo trouxe inesperada prosperidade à nação Osage, tornando seus habitantes repentinamente muito ricos. Contudo, a riqueza desses nativos americanos atraiu avidamente a cobiça de intrusos brancos, que exploraram, extorquiram e assassinaram para alcançar seus objetivos.

Baseado em eventos reais e narrado por meio do improvável romance entre Ernest Burkhart e Mollie Kyle, “Assassinos da Lua das Flores” é um épico do Velho Oeste, em que o amor verdadeiro se entrelaça com traições cruéis em uma história intensa e emocionante.

4. Trolls 3: Juntos Novamente (19/10)

No terceiro filme desta animação, acompanhamos a troll Poppy, que, ao se aproximar de Tronco, descobre que o amigo e seus quatro irmãos já fizeram parte do fenômeno BroZone, a boyband favorita dela.

No entanto, quando um dos irmãos, Floyd, é sequestrado por dois vilões impiedosos, Poppy e Tronco iniciam uma emocionante e angustiante jornada para reunir os demais irmãos e resgatar Floyd de um destino ainda pior que o anonimato na cultura pop. Eles embarcam, mais uma vez, em uma aventura repleta de diversão, desafios e a companhia de novos e excêntricos amigos.