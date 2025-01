Netflix, Disney+, Prime Video: quanto custa assinar todos os streamings no Brasil?

A oferta de séries, filmes e doramas aumentou nos últimos anos — assim como a quantidade de plataformas de streaming disponíveis no Brasil. Entre as principais estão a Netflix, o Disney+ e a Max (antiga HBO Max).

As assinaturas, que variam de R$ 14,90 a R$ 89,90, dão ao usuário acesso a séries como Grey's Anatomy, Succession, Senna e Ruptura — cada uma delas em plataformas diferentes. Enquanto o plano mensal mais barato da Netflix, com anúncios, custa R$ 18,90, o mais caro chega a R$ 59,90.

O Disney+, por sua vez, oferece uma assinatura individual por R$ 27,90 mensais ou um plano anual de R$ 279,90, destacando produções da Marvel, Star Wars e Pixar.

Já a Max, com foco em produções de sucesso como The Last of Us e Game of Thrones, tem planos que começam em R$ 24,90 mensais no pacote com anúncios e chegam a R$ 55,90 na opção premium.

Para quem busca opções mais econômicas ou alternativas de nicho, plataformas como Amazon Prime Video e Globoplay também aparecem no radar, com preços de R$ 14,90 e R$ 19,90, respectivamente. Além disso, serviços como o Crunchyroll, voltado para fãs de animes, continuam conquistando público com mensalidades que começam em R$ 14,99.

Saiba quanto custa assinar os principais streamings no Brasil:

Streaming Plano Mais Barato Preço Mensal Netflix Padrão com anúncios R$ 18,90 Disney+ Padrão com anúncios R$ 33,90 Max (HBO Max) Básico com anúncios R$ 29,90 Globoplay Padrão com anúncios R$ 14,90 Amazon Prime Video Prime R$ 19,90 Paramount+ Básico R$ 18,90 Apple TV+ Único plano disponível R$ 21,90 Crunchyroll Fan R$ 14,99 TOTAL R$ 173,29