'Stranger Things': elenco será rejuvenescido para última temporada da série, diz diretor

Os fãs de Stranger Things estão ansiosos para a temporada que deve concluir a série de ficção científica mais aclamada da Netflix. No entanto, a produção encara vários desafios no atraso das filmagens e que podem impactar a percepção do público sobre o rumo da história e na data de estreia.

Entre os principais estranhamentos da audiência de "Stranger Things", destaca-se o amadurecimento dos atores mais jovens, que começaram ainda crianças na primeira temporada, em 2016, e recentemente, alcançaram a maioridade. Como é o caso da protagonista Millie Boby Brown, que completou 19 anos em fevereiro, mas interpreta Onze, uma garota de pelo menos 16 anos de idade.

Em entrevista à "Variety", o diretor e produtor executivo Shawn Levy explicou que a produção da quinta temporada foi afetada pela greve do sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA).

Por causa da interrupção nas gravações e o envelhecimento dos atores, a equipe da série precisará usar certas ferramentas e técnicas de maquiagem para tornar o elenco mais jovem para os episódios finais.

Embora a passagem de tempo já seja de conhecimento do público de “Stranger Things” nas temporadas anteriores, Levy está confiante na qualidade das técnicas de rejuvenescimento. Ele apontou também que sua equipe conta com um variado acervo para tornar a caracterização dos personagens mais crível.

“Os anos 1980 também são nossos amigos no retorno desses jovens atores aos seus personagens icônicos de Hawkins. Então, vamos usar todas as ferramentas disponíveis para nós”, disse.

Quando a 5ª temporada de "Stranger Things" será lançada?

“Stranger Things” está no ar desde 2016 e tornou-se uma das séries de maior sucesso da Netflix. A quarta temporada, lançada em 2022, consagrou a produção como uma das mais assistidas da plataforma de streaming no ano, com mais de 52 bilhões de minutos de exibição.

A quinta e última temporada ainda não tem previsão de estreia. No entanto, o ator Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler, informou em entrevista à GQ que o quinto e último ano da série deve estrear apenas em 2025.

No entanto, a declaração do artista ocorreu antes da greve de atores e roteiristas de Hollywood, que paralisou várias produções aguardadas por fãs de filmes e séries, incluíndo "Stranger Things". Diante deste cenário, os produtores da série e os executivos da Netflix ainda não oficializaram a estreia do capítulo final.