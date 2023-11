Em 'Maestro', Bradley Cooper revive o músico Leonard Bernstein; veja o trailer

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 25, o trailer oficial de "Maestro", novo filme estrelado por Bradley Cooper e Carey Mulligan.

O longa-metragem destaca a trajetória do músico e maestro norte-americano Leonardo Bernstein - morto em 1990 - e seu casamento com a atriz de teatro Felicia Montealegre Cohn Bernstein, marcado por conflitos e casos extraconjugais.

"Maestro" já é considerado uma aposta da plataforma de streaming para o Oscar 2024. Neste trabalho, Cooper não é apenas o ator principal, como também o diretor e um dos roteiristas. O filme também foi escrito por Josh Singer (vencedor do Oscar por Spotligt: Segredos Revelados).

É o primeiro trabalho de Bradley Cooper na direção de um longa desde que estreou nesta função em "Nasce Uma Estrela", de 2018.

Sinopse

Maestro é uma imponente e destemida história de amor que narra o relacionamento de uma vida toda entre Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Uma carta de amor à vida e à arte, Maestro é, essencialmente, um retrato grandioso e emocionante de família e amor.

Críticas à caracterização de Bradley Cooper

Diversos ativistas estranharam o visual de Cooper para interprerar Bernstein. Alguns acusaram o ator de “jewface”, considerado equivalente do “blackface” para judeus.

Leonard Bernstein era filho de judeus ucranianos e o uso da prótese pelo ator foi apontado como uma caracterização estereotipada.

Elenco de "Maestro"

Além de Bradley Cooper como Leonard Bernstein e Carey Mulligan (Bela Vingança) como a esposa Felicia, o filme conta com também com Maya Hawke (Stranger Things), Matt Bomer (American Horror Story), Michael Urie (Ugly Betty) e Sarah Silverman (Escola de Rock) no elenco.

Quando é a estreia de "Maestro"?

"Maestro" chega às salas de cinema no Brasil em 7 de dezembro. Na Netflix, o longa-metragem ficará disponível a partir de 20 de dezembro.

Quem foi Leonard Bernstein?

Leonardo Bernstein nasceu em 1918, em Lawrence, Massachussets (EUA). O músico e maestro morreu em 1990, aos 72 anos, de infarto agudo do miocárdio, causado por um mesotelioma, apenas cinco dias após se afastar do mundo da música.

Ele venceu vários prêmios Grammy e foi responsável pelas composições de diversos espetáculos, como o musical West Side Story, Candide, e On the Town.

Longe dos palcos, Bernstein era conhecido também pelos casos extraconjugais, inclusive por relatos de bissexualidade.

Veja o trailer a seguir: