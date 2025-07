De 'Principe das Trevas' a bilionário: Como Ozzy Osbourne transformou sua fama em negócio lucrativo

John Michael "Ozzy" Osbourne morreu aos 76 anos nesta terça-feira, 22, após uma longa batalha contra o Parkinson. Deixou um legado cultural incomparável e uma fortuna avaliada em US$ 220 milhões (aproximadamente R$ 1,2 bilhão), de acordo com dados divulgados pela revista Forbes e pela revista britânica Finance Monthly.

Considerado uma lenda do heavy metal e conhecido mundialmente como o "Príncipe das Trevas", Ozzy também construiu um império econômico impressionante.

O vocalista icônico do Black Sabbath, que se tornou uma figura global, soube transformar décadas de excessos, polêmicas e reinvenções pessoais em uma trajetória financeira sólida e igualmente marcante.

Como Ozzy construiu seu patrimônio?

Ele vendeu milhões de discos ao redor do mundo. Estima-se que sua trajetória musical, tanto com o Black Sabbath quanto em sua carreira solo, tenha resultado na venda de mais de 120 milhões de álbuns. Sua influência transcendeu os formatos tradicionais: de acordo com o último relatório do Spotify, de julho de 2025, suas músicas acumularam mais de 3,8 bilhões de reproduções. A faixa mais popular, Crazy Train, alcançou 242 milhões de plays. Sua música continuará gerando lucros por muito tempo.

Mesmo com os altos e baixos, Ozzy manteve seu poder de atrair grandes públicos. Em 5 de julho, ele realizou um show histórico em Birmingham, sua cidade natal, que marcou o encerramento de sua carreira. O evento reuniu mais de 40 mil pessoas, enquanto 5,8 milhões assistiram via streaming. A arrecadação, que superou US$ 178 milhões, foi integralmente destinada a causas beneficentes.

Ao longo de sua vida, Ozzy enfrentou os mais diversos excessos — drogas, álcool e comportamentos autodestrutivos —, mas sempre se reergueu. Ele transformou sua fama de "Príncipe das Trevas" em uma máquina de entretenimento e negócios. Em 2002, participou do reality show The Osbournes, que mostrou sua vida pessoal e familiar, permitindo que o público visse o lado mais cotidiano e vulnerável do ícone do rock, como ao realizar tarefas domésticas ou apoiar sua esposa durante o tratamento contra o câncer.

O programa foi um enorme sucesso, alcançando recordes de audiência na MTV e durando cinco temporadas. Mais tarde, Ozzy e sua família retornaram à TV com outros projetos, como "The Osbournes Want to Believe e The Osbournes: Night of Terror", ambos com foco em investigações paranormais. A TV não só ajudou Ozzy a combater a depressão como também aumentou sua visibilidade e sua fortuna.

Além do palco, Ozzy construiu um legado familiar e empresarial. Sua esposa, Sharon Osbourne, desempenhou um papel fundamental não apenas como sua empresária, mas como arquiteta de sua ascensão midiática e financeira. Seus filhos — Aimee, Kelly e Jack Osbourne — também construíram carreiras próprias nas áreas de música, televisão e produção, tornando-se os herdeiros naturais de sua fortuna.

Em 1996, Ozzy e Sharon fundaram o Ozzfest, um festival itinerante que se tornou um marco na cena do metal, lançando novas bandas e criando um movimento cultural. O evento não só teve grande impacto no cenário musical como gerou lucros superiores a US$ 100 milhões, atraindo mais de 5 milhões de pessoas ao longo das edições.

Em 2022, Ozzy anunciou sua mudança de Los Angeles, citando os altos impostos como razão. Ele colocou sua mansão em Hancock Park à venda por US$ 18 milhões, um valor superior aos US$ 12 milhões pagos por ela sete anos antes. A propriedade, construída em 1929 no estilo revival mediterrâneo, foi restaurada para refletir o estilo excêntrico dos Osbourne, com mais de 1.000 metros quadrados, seis suítes, uma biblioteca, cinema privativo, cozinha de chef, piscina com mosaicos artesanais e um apartamento para hóspedes.

Eles se mudaram para Buckinghamshire, no Reino Unido, para a mansão Welders House, adquirida em 1993. Hoje, a propriedade, que foi construída em 1899 e já funcionou como hospital psiquiátrico para mulheres, tem um valor de mercado superior a US$ 15 milhões. Jack Osbourne, filho do cantor, mencionou várias vezes que a casa é “mal-assombrada”.