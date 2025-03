Seu Fifi: BBB 25 coloca o robô 'fofoqueiro' no programa desta segunda; veja como votar

Um novo elemento promete movimentar o BBB 25. O RoBBB Seu Fifi, um robô "fofoqueiro", apareceu pela casa nesta sexta-feira, 28, e deixou os participantes intrigados. O que eles ainda não sabem é que, na próxima segunda-feira, 3, o mascote vai revelar algumas das maiores fofocas do jogo.

Até o programa ao vivo de segunda, o público poderá decidir quais brothers vão ouvir comentários sobre eles próprios. A votação acontece no site do Gshow e no aplicativo do programa. Os seis mais votados terão acesso a informações ditas por outros participantes ao longo da temporada.

Tadeu Schmidt já adiantou que o robô não está na casa apenas para passear. "Eles nem desconfiam qual é a real intenção desse simpático robozinho, né?", disse o apresentador. Segundo ele, o RoBBB passou os últimos dias coletando falas e, na segunda-feira, trará revelações que podem mexer com os ânimos da casa.

A dinâmica promete impacto no jogo. Os brothers terão que lidar com a verdade sobre o que já foi dito – e possivelmente repensar alianças e rivalidades.

Como votar?

A escolha dos seis jogadores que vão receber as fofocas está nas mãos do público. Para votar, basta acessar o site do Gshow ou o aplicativo do BBB 25 e escolher quem deve ser o alvo do RoBBB Seu Fifi. A votação será encerrada durante o programa de domingo (2).

É possível votar em:

Aline

Camila

Daniele Hypolito

Diego Hypolito

Eva

Gracyanne Barbosa

Guilherme

João Gabriel

João Pedro

Joselma

Maike

Renata

Thamiris

Vilma

Vinícius

Vitória Strada

Na segunda-feira, 3, o robô revela tudo ao vivo e pode mudar o rumo do jogo.

*Este texto foi produzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um membro humano da equipe editorial.