'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta sexta-feira, 6?

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 6 de março de 2026 às 06h10.
Nesta sexta-feira, 6, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama “Meu Amigo Enzo”, segundo informações do Gshow.
O filme acompanha o piloto Denny Swift, interpretado por Milo Ventimiglia, que adota o filhote Enzo.
O cachorro se torna seu maior parceiro ao longo dos anos e permanece ao seu lado em momentos decisivos, incluindo um emocionante capítulo envolvendo sua relação com Eve.
Com uma história sensível sobre amizade, lealdade e companheirismo, o longa promete emocionar o público.
Confira o trailer:
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.