'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta sexta-feira, 6?

Nesta sexta-feira, 6, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama “Meu Amigo Enzo”, segundo informações do Gshow.

O filme acompanha o piloto Denny Swift, interpretado por Milo Ventimiglia, que adota o filhote Enzo.

O cachorro se torna seu maior parceiro ao longo dos anos e permanece ao seu lado em momentos decisivos, incluindo um emocionante capítulo envolvendo sua relação com Eve.

Com uma história sensível sobre amizade, lealdade e companheirismo, o longa promete emocionar o público.

Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.