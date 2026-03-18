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'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quarta-feira, 18?

Drama acompanha mulher que sai às ruas em busca do marido desaparecido

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de março de 2026 às 06h36.

Nesta quarta-feira, 18, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama "5000 Cobertas".

A trama acompanha uma mulher (Anna Camp) cujo marido (Rob Mayes) tem um colapso mental e desaparece.

Ao lado do filho (Carson Minniear), ela parte em busca dele pelas ruas da cidade — e o movimento que inicia acaba inspirando toda uma comunidade.

Confira o trailer:

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Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quarta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

Acompanhe tudo sobre:Sessão da TardeProgramas de TV

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