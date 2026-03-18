'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quarta-feira, 18?

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 18 de março de 2026 às 06h36.
Nesta quarta-feira, 18, a Sessão da Tarde da Globo exibe o drama "5000 Cobertas".
A trama acompanha uma mulher (Anna Camp) cujo marido (Rob Mayes) tem um colapso mental e desaparece.
Ao lado do filho (Carson Minniear), ela parte em busca dele pelas ruas da cidade — e o movimento que inicia acaba inspirando toda uma comunidade.
Confira o trailer:
A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.