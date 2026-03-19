'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quinta-feira, 19?

Nesta quinta-feira, 19, a Sessão da Tarde da Globo exibe o clássico de ação "Velocidade Máxima".

A trama começa quando um psicopata (Dennis Hopper) coloca uma bomba em um ônibus com uma condição mortal: o veículo explodirá caso a velocidade caia abaixo de 80 km/h.

Cabe ao policial Jack Traven (Keanu Reeves) e a uma passageira (Sandra Bullock) encontrar uma saída e impedir o desastre.

Confira o trailer:

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.