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'Sessão da Tarde': qual filme passará na TV Globo nesta quinta-feira, 19?

Clássico de ação com Keanu Reeves e Sandra Bullock é o destaque da semana

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Sessão da Tarde: (TV Globo / Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 06h37.

Nesta quinta-feira, 19, a Sessão da Tarde da Globo exibe o clássico de ação "Velocidade Máxima".

A trama começa quando um psicopata (Dennis Hopper) coloca uma bomba em um ônibus com uma condição mortal: o veículo explodirá caso a velocidade caia abaixo de 80 km/h.

Cabe ao policial Jack Traven (Keanu Reeves) e a uma passageira (Sandra Bullock) encontrar uma saída e impedir o desastre.

Confira o trailer:

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Que horas começa a Sessão da Tarde nesta quinta-feira?

A exibição começa às 15h25, no horário de Brasília, pela Globo.

Acompanhe tudo sobre:Sessão da TardeProgramas de TV

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