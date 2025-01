Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça-feira, 28

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas" ("The Mitchells vs. the Machines" no título original) nesta terça-feira, 28.

A animação conta a história da peculiar família Mitchell, que embarca em uma viagem para levar Katie (Abbi Jacobson), a filha mais velha, à faculdade. No entanto, os planos de uma despedida tranquila são interrompidos quando as máquinas se rebelam contra a humanidade. Agora, os Mitchells são a última esperança para salvar o mundo.

Produzido por Phil Lord e Christopher Miller, criadores de Homem-Aranha no Aranhaverso, o longa foi dirigido por Mike Rianda e lançado em 30 de abril de 2021, sendo um sucesso de crítica e público. Com sua mensagem sobre aceitação e a importância da união familiar, a produção conquistou várias premiações e foi indicada ao Oscar de Melhor Animação.

O elenco talentoso de vozes incluem Danny McBride, Maya Rudolph e Olivia Colman, que interpreta a líder das máquinas, Pal.

Assista ao trailer de 'A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas'

Qual é a sinopse de 'A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas'?

Uma adolescente embarca em uma viagem com seus orgulhosos pais, irmão mais novo e cachorro amado para começar seu primeiro ano na faculdade. Mas seus planos de se unir como uma família logo são interrompidos quando os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e rapidamente organizam um apocalipse robô. Agora, só a estranha família Mitchell pode salvar a humanidade.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas' no streaming?

"A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas" está disponível no catálogo da Netflix.

1 /13 Oppenheimer (2023) (OPPENHEIMER)

2 /13 Pobres Criaturas (2023) (Pobres Criaturas | Emma Stone)

3 /13 Zona de Interesse (2023) (Destaque-Zona-de-Interesse-Oscar-2024)

4 /13 Anatomia de uma Queda (2023) (indicado-ao-oscar-anatomia-de-uma-queda-ganha-data-de-estreia-no-prime-video-foto-divulgacaodiamond-films-brasil)

5 /13 Barbie (2023) (barbie-margot-robbie-barbie-368113)

6 /13 Ficção Americana (2023) (71335278007-american-fiction)

7 /13 Os Rejeitados (2023) (holdovers08312389-8ea165305d11443290ac6a96298d2b3d)

8 /13 O Menino e a Garça (2023) (Destaque-O-Menino-e-a-Garca (1))

9 /13 War is Over (2023) (01-WIO_PubStills_MO_0120_2K_01)

10 /13 (A-Incrivel-Historia-de-Henry-Sugar-Wes-Anderson)

11 /13 A Incrível História de Henry Sugar (2023) (The Wonderful Story of Henry Sugar)

12 /13 20 Dias em Mariupol (2023) (1-Photographer-Evgeniy-Maloletka-picks-his-way-2136x1200)

13/13 Godzilla Minus One (2023) (Godzilla-attack-in-Godzilla-Minus-One)

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.