Richarlyson se declara bissexual em podcast sobre homofobia no futebol

O jogador de futebol Richarlyson declarou que é bissexual em uma entrevista para o podcast "Nos Armários dos Vestiários", série sobre homofobia no futebol produzida pelo Globo Esporte, da Rede Globo.

O jogador é o primeiro com passagem pela Seleção Brasileira de Futebol a falar abertamente sobre sua sexualidade.

"A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: "Richarlyson é bissexual". E o meme já vem pronto. Dirão: "Nossa, mas jura? Eu nem imaginava". Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso" disse Richarlyson ao Podcast da Globo.