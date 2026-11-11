Red Bull Ladeira Abaixo volta a São Paulo com 37 equipes e entrada gratuita; veja a programação

O Red Bull Ladeira Abaixo 2026 Edição Geek acontece neste domingo, 15 de novembro, na Avenida Pompeia, em São Paulo. A competição reúne 37 equipes de diferentes cidades do país, que vão percorrer uma descida com obstáculos em carrinhos sem motor. Os portões abrem às 9h, e a entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla e sujeita à lotação.

O percurso passa pelas ruas Estevão Barbosa, Afonso Bovero e Guiara. Antes da largada, cada equipe precisa apresentar uma encenação. Na disputa, o júri avalia velocidade, criatividade e performance dos participantes.

A bancada da Red Bull Ladeira Abaixo será formada pela atleta Gabs Freindorfer, Brino, Bea Pozzebon e Load Comics. Os atletas Sandro Dias, Pedro Scooby, Lucas Chumbo e Lucas Fink também vão descer a ladeira e acompanhar a competição.

Entre os carrinhos estão projetos inspirados em Mario Bros, Sonic, Família Addams, Shrek, Star Trek, One Piece, Jurassic Park, Scooby-Doo, Irmão do Jorel e Clash Royale. As equipes vêm de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Ceará. Os projetos e suas cidades de origem podem ser consultados no site da Red Bull.

Esta será a nona edição do evento no Brasil e a segunda consecutiva com temática geek, ligada à cultura pop, aos jogos e ao entretenimento, na capital paulista. A edição de 2024 reuniu 45 mil pessoas nas ruas da cidade, segundo a organização. A competição soma mais de 150 etapas pelo mundo.

Interdições e como chegar

As interdições no trânsito começam às 23h de sábado, 14, com liberação prevista para as 5h de segunda-feira, 16.

Os bloqueios atingem trechos da Avenida Pompeia e das ruas Francisco Bayardo, Gonzaga Duque, Coari, Cajaíba, Mutuparana e Ambuás. Também haverá interdições parciais na Avenida Afonso Bovero.

A organização recomenda priorizar o transporte público e indica as estações Vila Madalena e Sumaré do metrô como opções de acesso. Como a entrada está sujeita à capacidade do local, a orientação é chegar cedo.

Onde assistir à competição

A ge tv transmite o evento das 10h às 14h em seu canal no YouTube. A apresentação será de João Pedro Sgarbi e Sofia Miranda, com reportagens de Luan Iaconis e Carol Maloca.

O evento terá obstáculos de BFGoodrich e Levi’s, enquanto Carrefour e Garena participam com carrinhos — o da Garena terá temática de Free Fire. A Prefeitura de São Paulo oferece apoio institucional.

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