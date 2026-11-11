Neurocientista criou uma regra de 5 minutos para ajudar a manter o foco mesmo sob pressão

Mesmo após longos turnos atendendo pacientes, a neurocientista Dra. Faye Begeti encontra tempo e energia para colocar seus dois filhos pequenos para dormir e, depois disso, continuar com projetos pessoais.

Mas para lidar com a rotina intensa no Hospital da Universidade de Oxford, foi preciso desenvolver uma técnica simples, mas altamente eficaz para manter o foco e combater a exaustão mental: a chamada "regra dos 5 minutos", segundo informações de CNBC Make It.

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Como funciona a regra dos 5 minutos?

A estratégia consiste em iniciar uma tarefa com a promessa de se dedicar a ela por apenas cinco minutos. Segundo Begeti, esse pequeno compromisso ajuda a vencer a barreira inicial da inércia e ativa o impulso necessário para continuar.

"Não é o cansaço físico que nos impede, mas sim a energia mental necessária para começar" Dra. Faye Begeti, neurocientista do Hospital da Universidade de Oxford

Para Begeti, essa regra simples é responsável por centenas de sessões de treino que ela teria pulado, e foi fundamental para a escrita de seu livro "The Phone Fix" durante sua licença-maternidade. "Eu me sentava depois de dormir, escrevia algumas palavras e, antes que percebesse, já havia feito um progresso real nos dias em que achava que não tinha tempo ou energia", relata.

Este MBA Executivo desenvolve as competências de liderança, estratégia e gestão de pessoas exigidas de quem quer chegar à alta liderança, com certificado de especialização reconhecido pelo MEC.

Essa técnica funciona? A ciência diz que sim

O segredo para o sucesso dessa técnica está no impacto cumulativo dos cinco minutos. Ao repetir esse padrão diariamente, o comportamento é transferido do córtex pré-frontal para os gânglios da base, região do cérebro que armazena hábitos automatizados. Essa mudança libera o cérebro de processos decisórios exaustivos e permite que a rotina seja mantida com menos esforço consciente.

Outro ponto de destaque é a permissão para parar. Se, ao final dos cinco minutos, o corpo ou a mente realmente precisarem de descanso, tudo bem. O progresso feito até ali não se perde. Essa abordagem reduz a pressão por perfeição e promove uma relação mais saudável com a produtividade.

Líderes devem usar essa regra

No contexto da liderança e gestão, a aplicação desse método tem se mostrado uma ferramenta poderosa. Em cargos que exigem tomadas de decisão rápidas e eficientes, a capacidade de iniciar e manter tarefas mesmo diante da fadiga se torna uma competência essencial. A "regra dos 5 minutos" permite que líderes gerenciem melhor sua energia mental, combatendo a procrastinação e criando um ciclo de produtividade sustentável.

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Isso significa que comportamentos essenciais como revisar relatórios, dar feedbacks, preparar apresentações ou estudar novas ferramentas se tornam mais automáticos e menos desgastantes. Líderes que desenvolvem esse tipo de mentalidade estão mais preparados para lidar com as pressões do cotidiano corporativo.

Mas é preciso ir além. Sem uma capacitação constante em habilidades comportamentais, como comunicação eficaz, gestão do tempo, empatia e escuta ativa, técnicas como a "regra dos 5 minutos" podem perder força ao longo do tempo.

De olho nisso, a Saint Paul Escola de Negócios oferece o MBA Executivo em Liderança e Gestão. A formação é voltada a profissionais que já ocupam posições de gestão e querem chegar à alta liderança, e combina habilidades interpessoais, visão estratégica e capacidade analítica.

Ao longo do programa, os alunos estudam temas como liderança estratégica, comportamento organizacional, cenário macroeconômico, ESG, data science para líderes e estratégias para a nova economia. Também contam com networking com executivos e professores de referência. São 472 horas de carga horária, com aulas aos sábados, a cada três semanas, das 9h às 16h30. A próxima turma começa em 20 de março de 2027.

E a distância não é um impeditivo. As aulas acontecem presencialmente na unidade da Saint Paul na Consolação, em São Paulo, com transmissão ao vivo para quem preferir acompanhar online. Ao final, o aluno recebe certificado de MBA com validade de especialização lato sensu reconhecida pelo MEC.

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