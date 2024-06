Red Bull promove corrida maluca (e gratuita) neste domingo em São Paulo

Neste domingo, 16, a partir das 10h, a Red Bull promove a oitava edição da corrida maluca de carrinhos sem motor na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo. Pela primeia vez, o Red Bull Ladeira Abaixo homenageará a cultura geek. Por causa do evento, que é aberto ao público, o trânsito de veículos na região sofrerá alterações nos dias 15 e 16 (veja abaixo).

Com mais de 130 etapas realizadas desde que foi criado, em 2000, o Red Bull Ladeira Abaixo é uma disputa entre pilotos (amadores ou experientes), que constroem seus próprios carrinhos sem motor, para descer uma via íngreme movidos pela força da gravidade. Velocidade, criatividade e outros critérios são fundamentais para encantar o público e os jurados em busca do título.

No Brasil, a competição em seu formato tradicional já teve sete edições, em locais como Porto Alegre, Fortaleza, Balneário Camboriú (SC), Belo Horizonte, Goiânia, São Paulo e Ribeirão Preto (SP).

Este ano, na capital paulista, cerca de 40 equipes vão encarar a via íngreme da Avenida Brigadeiro Luís Antônio — a partir da esquina com a Avenida Paulista — em carrinhos que homenageiam filmes, séries, animes e games aclamados pela cultura pop. Às 13h, o local será palco de um show do piloto Bruno Crivilin.

Para representar a comunidade gamer, membros da Ilha das Lendas, Tribo, Hero Base e Furia Esports descerão a ladeira em carrinhos escolhidos pelos fãs de suas comunidades, com elementos próprios de seus universos.

A competição conta com o apoio da prefeitura de São Paulo e parceria oficial da Domino's Pizza, Ubisoft, Radio Disney, Ford e da Furia Esports. O ator e humorista Eduardo Sterblitch será o apresentador da corrida, ao lado do co-host Matheus Ueta, astro gamer de obras teen na televisão e no cinema brasileiros, como Carrossel e a série animada Turma da Mônica.

O campeonato ainda conta com uma bancada de jurados composta pelo capoeirista Arthur Fiu, o criador de conteúdo Lactea, a gamer Mariana Ayres e a streamer Wanessa Wolf, que avaliarão os carrinhos participantes de acordo com a velocidade das descidas, criatividade e performance. Pedro Scooby e Lucas Chumbo também marcarão presença no evento, se aventurando em uma das ladeiras icônicas da cidade.

Como assistir ao Red Bull Ladeira Abaixo

A oitava edição do Red Bull Ladeira Abaixo é gratuita e aberta ao público. A corrida começa às 10h, na avenida Brigadeiro Luís Antônio, na esquina com a Avenida Paulista. O evento será transmitido ao vivo no canal SporTV 3.

Ainda haverá watch parties de streamers Gaules, Baiano, Flakes Power, Mount e OieVanessa em seus canais na Twitch. Mítico e Igão também participarão no podcast Podpah no YouTube, a partir das 12h.

Trânsito na Av. Brigadeiro Luís Antônio no domingo, 16

A Avenida Brigadeiro Luís Antônio, entre os números 2.300 e 2.980, estará parcialmente interditada a partir de 00h01, do sábado, 15, ainda permitindo a passagem de ônibus e veículos. Das 22h, do sábado, até 20h, do domingo, 16, a via estará totalmente fechada.

No perímetro, os acessos às Alameda Jaú (nº 254 até 783), Alameda Fernando Cardim (nº 09 até 217), Alameda Sarutaiá (nº 989 a 2.762) e Rua Chris Tronbjerg (nº 354 a 2.589) estarão totalmente obstruídos a partir de 00h01, do sábado, 15, até as 20h, de domingo, 16.

Para os pedestres, a circulação segue liberada e a entrada no evento é gratuita. Para assistir ao evento, não é necessário retirar ingressos e o público poderá acompanhar todas as emoções da competição ao longo da Avenida Brigadeiro Luis Antônio. A estação de metrô Brigadeiro, da Linha 2-Verde, fica a poucos metros da largada oficial.