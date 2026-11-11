Panerai revisita o mergulho militar italiano em dois novos Submersible

A Panerai lançou dois relógios na linha Submersible Marina Militare, com ponteiros em tons quentes e pulseiras de couro marrom-dourado. A coleção celebra a parceria da marca italiana com a Marinha da Itália. O Submersible Marina Militare GMT PAM01758 e o Submersible Marina Militare Destro PAM01757 retomam detalhes dos instrumentos usados por mergulhadores navais em meados do século 20 e chegam ao Brasil por R$ 84.600 e R$ 81.900, respectivamente.

A relação entre a Panerai e a Marinha começou na década de 1910, quando a marca passou a desenvolver instrumentos de precisão para missões em condições extremas. Ao longo de mais de um século, a Panerai criou materiais luminescentes e relógios de mergulho conhecidos pela robustez. Também desenvolveu medidores de profundidade, bússolas, dispositivos de mira e sistemas de iluminação para pousos em conveses e helipontos da aviação naval. As duas setas do logotipo da Officine Panerai representam essa atuação acima e abaixo da superfície, em apoio à Marina Militare e à Aviazione Navale.

Um segundo fuso no rehaut

Submersible Marina Militare Destro PAM01757, com coroa às 9 horas e pulseira de borracha preta (Divulgação)

O GMT tem caixa de 42 mm em aço escovado e usa o calibre automático P.900/GMT24H, com 5,2 mm de espessura e reserva de marcha de três dias. Segundo a Panerai, ele está entre os movimentos automáticos mais finos da marca. A função GMT mostra um segundo fuso horário em uma escala de 24 horas no anel interno do mostrador, o rehaut. Assim, dá para saber de imediato se é dia ou noite no outro local, o que ajuda quem viaja ou coordena atividades à distância.

O ponteiro GMT tem ponta laranja, cor adotada em ambientes marítimos por se destacar contra o mar e o céu. O modelo também tem a função stop-seconds, que para o ponteiro dos segundos quando a coroa é puxada e permite acertar a hora com precisão. O recurso está ligado à necessidade de sincronização em operações militares.

Coroa do lado esquerdo

Submersible Marina Militare GMT PAM01758, com caixa de 42 mm e ponteiro GMT de ponta laranja (Divulgação)

Com 44 mm de diâmetro, também em aço escovado, o Destro traz duas características do arquivo histórico da Panerai: a coroa posicionada à esquerda e o mostrador sem data. Nessa configuração, a ponte de proteção da coroa fica às 9 horas, no lugar das 3 horas habituais. O desenho remete a modelos criados para mergulhadores militares, que mantinham a mão esquerda livre para usar bússola ou profundímetro. Versões Destro são raras no catálogo da marca e costumam ser disputadas por colecionadores.

Sem a janela de data, o mostrador destaca as horas, os minutos, os pequenos segundos e o tempo de imersão, marcado pela luneta giratória unidirecional. Com o submostrador de pequenos segundos, um olhar basta para confirmar que o movimento está funcionando. É um detalhe herdado dos relógios militares originais, que os comandantes precisavam conferir rapidamente.

Couro e borracha

Os dois modelos resistem a até 500 metros de profundidade. Para comparação, o recorde de mergulho humano com cilindro é de 332,35 metros, alcançado pelo egípcio Ahmed Gamal Gabr em 2014. Ambos vêm com pulseira de couro de bezerro marrom-dourado, costuras no mesmo tom e fivela trapezoidal de aço escovado, inspirada nas pulseiras dos primeiros relógios de mergulho da Panerai. O kit inclui ainda uma pulseira de borracha preta para mergulhos e atividades mais intensas.