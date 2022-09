Rainha Elizabeth II pode ter deixado Meghan Markle fora da herança; veja valores

A rainha Elizabeth II teria modificado seu testamento dias antes de sua morte na última quinta-feira, 8. Sites britânicos como o International Business Times afirmam que a mudança no documento afeta dois membros da Família Real britânica: Meghan Markle e a filha Lilibet, bisneta da rainha.

Há rumores que Camila, esposa do Rei Charles III, também está de fora do testamento e não receberá nenhuma das joias da rainha. Avaliadas em cerca de US$ 110 milhões, as joias incluem broches, colares, brincos e anéis.

Kate Middleton deve ficar com grande parte da herança da monarca. A esposa de William, próximo na linha do trono, sempre foi vista como uma das "favoritas" da rainha.

Em contrapartida, Charles e Meghan renunciaram seu papel no alto escalão da realeza e questionaram o tratamento dado a Markle (que é americana e de mãe negra). Este, inclusive, seria um dos motivos pelos quais a dupla teria deixado a Inglaterra. A relação entre as partes é até hoje vista como controversa

Qual o patrimônio da família real britânica?

A rainha Elizabeth II nunca divulgou seu patrimônio pessoal, mas informações da revista Forbes mostram que o valor está em torno de £ 365 milhões (aproximadamente R$ 2,2 bilhões).

É estimado que só a monarquia britânica tenha patrimônio de £ 72,5 bilhões (cerca de R$ 430 bilhões). Com o novo cargo, o Rei Charles III deve receber ambos os patrimônios -- o último inclui as propriedades da família real, como o Palácio de Buckingham (US$ 4,5 bilhões) e o Ducado de Cornwall (US$ 1,3 bilhões).

