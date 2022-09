Camila Parker Bowles se torna rainha consorte do Reino Unido após morte de Elizabeth II; entenda

Após a morte da Rainha Elizabeth II nesta terça-feira, 8, o Reino Unido tem uma nova rainha. Camila Parker Bowles, esposa do Rei Charles III desde 2005, ganha o título da rainha consorte britânica.

A coroação de Camila como rainha consorte era um desejo da Elizabeth II. Em fevereiro deste ano as vésperas da comemoração dos 70 anos de seu reinado, a monarca expressou o "desejo sincero" de que a então duquesa de Corwall se tornasse rainha consorte.

"É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte, enquanto continua seu próprio serviço leal", disse a rainha.

LEIA TAMBÉM: Rainha Elizabeth II: cinco filmes para relembrar a monarca

O que é rainha consorte?

O título de rainha consorte é dado a esposa do rei. Ela tem a mesma posição social e status do esposo, porém, historicamente, não possui os mesmo poderes políticos.

Casamento de Camila Parker Bowles, a nova rainha consorte do Reino Unido, com rei Charles III

Camila Parker Bowles tem 75 anos e é casada com Charles desde 2005. Antes, ela foi casada com o oficial militar Andrew Parker Bowles.

A relação de Camila e Charles rendeu polêmicas para a família britânica. A mídia britânica apontou a duquesa como o pivô da crise no casamento do novo rei do Reino Unido e a princesa Diana, primeira esposa do monarca. Oficialmente, o Palácio de Buckingham disse que o divórcio aconteceu de forma amigável.

O casal se separou em agosto de 1996 e Diana morreu um ano depois vítima de um acidente de carro, enquanto fugia de um paparazzi.

LEIA TAMBÉM: