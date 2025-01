Quem são os participantes do BBB 25? Veja quando será o Big Day

O BBB 25 estreia na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, mas antes disso, conheceremos os participantes no famoso Big Day, já com data marcada.

A novidade foi anunciada por Gil do Vigor, que nesta temporada será apresentador do Bate-Papo BBB ao lado de Ceci Ribeiro.

"Anota aí: o Big Day vai ser no dia 9, na próxima quinta-feira. É o dia de conhecer as duplas que vão entrar no BBB 25. E, gente, é dia de se surpreender", declarou Gil do Vigor.

Como será a revelação dos brothers?

Os futuros participantes do BBB 25 serão anunciados diretamente da casa mais vigiada do Brasil, com transmissão ao longo da programação da TV Globo. Tadeu Schmidt, acompanhado pelo time da #RedeBBB, revelará quem já garantiu vaga no jogo.

Onde assistir à Maratona Big Day?

Além disso, o público poderá assistir à Maratona Big Day no gshow e no Globoplay. Comandada pelo elenco da #RedeBBB, a transmissão contará com análises ao vivo dos perfis dos confinados e a presença de convidados especiais.

*Em atualização.