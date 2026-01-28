Chaiany fatura R$ 20 mil ao recusar informação privilegiada no BBB 26

Na noite desta terça-feira, 27, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a segunda rodada da dinâmica Ganha-Ganha no BBB 26. Os participantes Breno, Alberto Cowboy e Chaiany foram sorteados mais cedo para disputar valores em dinheiro e benefícios estratégicos.

Em uma sala reservada, cada um escolheu um cartão. Breno e Chaiany tiraram a combinação de R$ 10 mil + informação privilegiada. Já Cowboy recebeu o poder de vetar um dos dois e optou por tirar Breno da disputa.

Sobrando na dinâmica, Chaiany teve que decidir entre manter os R$ 10 mil e receber uma informação estratégica — o voto de duas pessoas no último paredão — ou abrir mão da informação e dobrar o valor em dinheiro.

A goiana preferiu o prêmio em dinheiro. “Eu acho que não quero saber, não. Já estou endoidando sem saber nada, imagina se souber de alguma coisa. Vou nos R$ 20 mil. Não tenho dinheiro nenhum”, justificou.

Chaiany saiu da dinâmica com R$ 20 mil e comemorou a decisão.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.