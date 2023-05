Quem sai do BBB 23 hoje? Enquetes apontam eliminação com rejeição

O BBB 23 entrou em sua reta final e terá seu 15° Paredão neste domingo, 16, faltando nove dias para a final. Entre Aline, Bruna e Sarah, o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Bruna deve ser a eliminada neste domingo, 16.

Apesar da enquete apresentar um cenário parecido dos últimos paredões, onde as participantes do Deserto eliminaram os adversários, a virada pode não acontecer dessa vez.

O fator Amanda pode favorecer Sarah. Sem a médica no paredão, a torcida Docshoes pode diminuir o engajamento e não salvar Bruna, vista como alguém que pode tirar o prêmio na grande final da favorita.

A rejeição de Bruna também pode ter aumentado nos últimos dias, o que resultaria em sua saída. Antes da eliminação de Cezar Black, a atriz gritou com o enfermeiro por ele estar falando da estratégia de Larissa em seu retorno ao BBB. A atitude de Bruna foi vista por fãs do programa como desproporcional, como em outras situações na casa. O fato de ter a Larissa como principal prioridade, e não Amanda, também deve prejudicar a sister.

Nas casas de apostas, Bruna também segue como favorita para ser eliminada. Além disso, entre as categorias consolidadas, as enquentes de sites mostram que Bruna deve sair com 57%. Nos últimos paredões essa foi a categoria que mais se aproximou do resultado final.

Apesar desses fatores, o consolidado apresenta uma tendência de um paredão mais apertado. De sexta-feira até hoje, Bruna diminuiu mais de 5%.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste domingo, 16, pelo horário de Brasília: