Quem é Doechii, que fez história ao se tornar 3ª mulher a receber Grammy de Melhor Álbum de Rap

Na nova geração do hip-hop americano, poucos nomes brilham tanto quanto Doechii.

Nascida Jaylah Ji'mya Hickmon, em Tampa, Flórida, a rapper, cantora e compositora tem chamado atenção pela mistura de hip-hop alternativo, pop e dance, e, no domingo, 2, se consagrou como a terceira mulher a vencer o Grammy de Melhor Álbum de Rap, com o disco Alligator Bites Never Heal, se juntando a grandes nomes como Cardi B e Lauryn Hill.

Desde que começou a postar covers no YouTube e divulgar músicas no SoundCloud em 2016, a artista trilhou um caminho independente até alcançar o estrelato. Seu primeiro EP, Oh the Places You'll Go, lançado em 2020, foi um importante marco em sua carreira, mas o verdadeiro sucesso veio com a faixa "Yucky Blucky Fruitcake", que viralizou no TikTok em 2021.

Da ascensão no TikTok ao estrelato mundial

O impacto de "Yucky Blucky Fruitcake" abriu portas para Doechii na indústria musical. Em 2022, ela assinou contrato com a Top Dawg Entertainment (TDE) e a Capitol Records, tornando-se a primeira rapper feminina da TDE, selo que lançou grandes nomes como Kendrick Lamar e SZA.

Com um crescimento meteórico, Doechii lançou o single "What It Is (Block Boy)", em parceria com Kodak Black, em 2023. A faixa não só entrou no Billboard Hot 100, como também recebeu certificação de platina.

Influências e impacto no hip-hop

O estilo de Doechii é frequentemente descrito como "peculiar" e "animado", misturando diferentes gêneros e criando uma identidade musical distinta. Suas principais influências incluem Nicki Minaj, Lauryn Hill, Kanye West e Tyler, The Creator, nomes que moldaram sua abordagem criativa e sua habilidade de contar histórias por meio da música.

Nos últimos anos, a artista acumulou uma série de reconhecimentos importantes, como o prêmio Rising Star da Billboard Women in Music (2023) e o título de Hitmakers Hip-Hop Disruptor do Ano (2024), concedido pela Variety. Seu mixtape "Alligator Bites Never Heal" (2024) estreou no Billboard 200, recebendo aclamação da crítica especializada.