Que horas começa 'The Last of Us'? 5º episódio estreia neste domingo

A segunda temporada de "The Last of Us" retorna com o capítulo 5 neste domingo, 11 de maio.

Como acontece com as demais séries da HBO, os episódios serão lançados semanalmente — e a EXAME realiza a cobertura com bastidores inéditos, entrevistas exclusivas e críticas.

Neste domingo, os fãs acompanham a continuação dos eventos do quarto episódio da temporada.

Craig Mazin e Neil Druckmann, criadores da série, já anunciaram que o conteúdo do segundo jogo será desenvolvido em mais de uma temporada. Serão, ao todo, sete capítulos para a segunda temporada de "The Last of Us".

Que horas começa a segunda temporada 'The Last of Us'?

Os episódios da segunda temporada de "The Last of Us" serão lançados semanalmente aos domingos, às 22h, no streaming da HBO, o Max.