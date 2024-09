‘The Last of Us’: HBO divulga trailer da 2ª temporada; veja vídeo

Depois de uma primeira temporada que levou recorde de audiência, a série The Last of Us retorna em 2025 para seu segundo ano.

De acordo com os criadores, a segunda temporada será focada nos acontecimentos do segundo jogo, exclusivo pra PlayStation.

Pedro Pascal retorna ao papel de Joel e Bela Ramsay continua com intérprete de Ellie, mas agora fará uma versão mais velha da personagem.

Ao longo do ano de 2024, a HBO anunciou quem serão os atores dos próximos personagens, como Abby, que terá maior destaque na segunda temporada.

Veja o trailer da segunda temporada de The Last of Us

Quando estreia a segunda temporada de The Last of Us?

Segundo ano da série ainda não tem data de estreia, mas está previsto para o primeiro semestre de 2025.