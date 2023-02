Que horas começa o BBB 23 hoje? Veja o horário deste sábado, 4

Os brothers descansam neste sábado, 4, de BBB 23. Com exceção, claro, da clássica Prova do Anjo que acontece todo fim de semana pelo horário do almoço.

Na Prova do Anjo, um ou dois participantes ganham o poder de imunizar alguém (ou se tornam autoimunes). Eles também escolhem quem vai receber o castigo do Monstro, que consiste em ficar até o Paredão de domingo com uma fantasia. Os brothers também perdem estalecas e têm de completar algum desafio com a fantasia, como dançar quando uma música toca ou ficar parado no mesmo lugar.

Que horas começa o BBB 23?

O BBB 23 começa depois de 'Travessia', por volta das 22h30 pelo horário de Brasília. Na programação da Globo, o programa está marcado para começar 22h25, mas a regra geral é que o BBB vem sempre depois da novela das 21h — então vale deixar a TV ligada e prestar atenção para quando os créditos começarem a rolar.

Que horas começa o BBB no Globoplay?

As câmeras 24 horas da casa do BBB 23 estão sempre disponíveis para os assinantes do plano básico do Globoplay. Já o episódio pode ser visto tanto no ao vivo quanto depois, ambos pela plataforma de streaming.

