Quando é o próximo feriado? Novembro é o mês com maior número em 2023; veja datas

Um dos meses mais recheados de feriados está chegando e, em 2023, vai ser premiado: novembro terá três feriados, sendo dois deles prolongados, que caem em uma quinta-feira e uma segunda-feira. O mês também deve bater recordes de temperatura, o que pode atrair mais turistas para o litoral.

Além dos feriados, novembro também traz várias datas comemorativas para o calendário, a maior parte delas ligadas ao patriotismo. São destaques o Dia do Bandeirante, Dia mundial da Alfabetização, Dia da Bandeira e Dia Nacional do Combate ao Câncer. Há também o Novembro Azul, que estimula debates a cerca do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A última sexta-feira do mês também traz a Black Friday, com descontos e promoções.

Veja os feriados de novembro

02 de Novembro - Finados (feriado nacional)

15 de Novembro - Proclamação da Republica (feriado nacional)

20 de Novembro - Dia da Consciência Negra (feriado facultativo)

O Dia de finados é feriado ou ponto facultativo?

O Dia de Finados é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

Proclamação da república é feriado ou ponto facultativo?

O dia da Proclamação da Republica é considerado feriado nacional em conformidade com a Portaria do Primeiro-Secretário nº 29, de 2021 do Senado Federal.

Veja as datas comemorativas de novembro