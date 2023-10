Finados: dia 2 de novembro é feriado ou ponto facultativo?

Um dos meses mais recheados de feriados está chegando e, em 2023, vai ser premiado: novembro terá três feriados, sendo dois deles prolongados, que caem em uma quinta-feira e uma segunda-feira. O mês também deve bater recordes de temperatura, o que pode atrair mais turistas para o litoral.

Um dos prolongados será justamente o primeiro: dia 2 de novembro, que cai em uma quinta-feira. A data é referente ao Dia de Finados, ou Dia dos mortos, na maioria dos países ocidentais. Um dos mais importantes rituais da igreja católica, a data tem como objetivo relembrar a memória daqueles que não vivem mais entre nós.

Segundo a doutrina católica, o Dia de Finados é para rezar pela alma dos mortos que estão no purgatório passando por processo de purificação. Nesse contexto, as almas necessitam de orações para que Deus interceda pelo seu sofrimento e seja conduzida a vida eterna. A data é celebrada desde a idade média, onde também era conhecida como "Dia de todas as Almas", data que sucede o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro.