Quando começa venda geral de ingressos para Show do Kendrick Lamar em São Paulo

A venda geral de ingressos para o show de Kendrick Lamar em São Paulo começa nesta quarta-feira, 2, às 11h, exclusivamente pelo site da Ticketmaster.

O rapper se apresenta no dia 30 de setembro, no Allianz Parque, em uma única apresentação no Brasil dentro da sua turnê Grand National Tour.

Sobre a Grand National Tour

A turnê Grand National Tour, lançada após o sucesso do álbum mais recente do artista e do single Not Like Us — que se tornou a música de rap mais premiada da história do Grammy — a turnê destaca a versatilidade, o impacto cultural e a força criativa de Lamar.

Em 2025, ele também foi responsável pelo show do intervalo do Super Bowl, um dos eventos mais assistidos globalmente, o que reforça seu momento de destaque e influência no cenário musical.

Além de São Paulo, a Grand National Tour passará por outras capitais latino-americanas, como Cidade do México, Bogotá, Buenos Aires e Santiago, sempre com shows em estádios de grande porte. A abertura das apresentações na América Latina ficará por conta da dupla argentina CA7RIEL & Paco Amoroso.

Preços dos ingressos para o show de Kendrick Lamar em São Paulo

Os ingressos para o show em São Paulo têm preços variados para diferentes setores:

Pista Premium : R$ 990 (inteira), R$ 495 (meia-entrada)

: R$ 990 (inteira), R$ 495 (meia-entrada) Cadeira Inferior : R$ 890 (inteira), R$ 445 (meia-entrada)

: R$ 890 (inteira), R$ 445 (meia-entrada) Pista Comum : R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada)

: R$ 590 (inteira), R$ 295 (meia-entrada) Cadeira Superior: R$ 560 (inteira), R$ 280 (meia-entrada)

O evento tem classificação etária de 16 anos, e menores entre 5 e 15 anos poderão entrar somente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. A abertura dos portões está prevista para as 15h, com início do show às 20h30.