Qual horário do jogo do Corinthians hoje, sábado, 14; onde assistir

O Corinthians visita o Internacional, às 19h, neste sábado, 14, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Líder do campeonato após cinco rodadas, o Timão enfrenta o Internacional fora de casa. Após vencer a partida do meio de semana pela Copa do Brasil com o time reserva, o clube paulista quer se manter no topo da tabela, para isso, basta vencer.

O Internacional de Mano Menezes está na oitava posição, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. Apesar de jogar em casa, o clube gaúcho não vence o Corinthians deste 2018 e vem de uma sequência de resultados ruins contra o rivais.

Com o histórico da disputa pelo título brasileiro em 2005 marcado pela máfia do apito, a final da Copa do Brasil de 2009 e o empate entre os times na última rodada do Brasileirão de 2020, que tirou a chance de Inter se conquistar o título, os clube criaram uma forte rivalidade nos últimos anos.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje?

O jogo deste sábado às 19h entre Internacional x Corinthians terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

Próximos jogos do Corinthians

17/05 - Boca Juniores x Corinthians - Copa Libertadores

22/05 - Corinthians x São Paulo - Brasileirão Série A

26/05 - Corinthians x Always Ready - Copa Libertadores

