Jogos de futebol hoje, sábado, 14; onde assistir ao vivo e horários

A abertura da sexta rodada do Brasileirão da Série A, reta final dos campeonatos nacionais na Europa e a final da Copa da Inglaterra são os destaques do sábado de futebol.

Na Europa, o grande jogo do dia será a final da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Chelsea. Na final da Liga dos Campeões e ainda com chances de título na Premier League, os Reds vão para o confronto embalados por uma sequência de vitórias. Já o Chelsea, busca o seu primeiro título com o novo dono do clube.

No Brasil, o Corinthians, líder da competição após cinco rodadas, enfrenta o Internacional fora de casa. Após vencer a partida do meio de semana pela Copa do Brasil com o time reserva, o Timão quer se manter na liderança e enfrenta um Inter que ainda não se encontrou na temporada.

Dois candidatos ao título nacional também entram em campo neste sábado. O Flamengo enfrenta o Ceará fora de casa após se classificar para as oitavas da Copa do Brasil. Apesar de não convencer com o time reserva, o rubro negro busca a segunda vitória na competição para encostar no pelotão da frente.

Já o Palmeiras, joga em casa contra o Red Bull Bragantino. Também patinando no Brasileirão, o atual bicampeão da América espera contar com o apoio de sua torcida para subir na tabela. O Palmeiras vem de um empate, assim como a Massa Bruta.

Também hoje, o Atlético-MG busca reação no Brasileirão. O atual campeão da competição, não venceu nenhum dos últimos quatro jogos da competição, foram três empates e uma derrota. O Galo recebe o Atlético-GO, que está na zona de rebaixamento, para tentar conquistar três pontos e entrar no G4.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 14

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

11h - Sheffield x Nottingham - ESPN 3

Copa da Inglaterra

12h45 - Chelsea x Liverpool - ESPN

Campeonato Italiano

10h - Empoli x Salernitana - Star+

13h - Udinese x Spezia - Star+

13h - Verona x Torino - Star+

15h45 - Roma x Venezia - Star+

Campeonato Francês

16h - Bordeaux x Lorient - Star+

16h - Lyon x Nantes - Star+

16h - Monaco x Brest - Star+

16h - Montpellier x PSG - Star+

16h - Nice x Lille - Star+

16h - Rennes x Olympique de Marselha - ESPN

Campeonato Espanhol

13h30 - Espanyol x Valencia - Star+

16h - Celta x Elche - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bielefeld x Leipzig - OneFootball

10h30 - Augsburg x Greuther Furth - OneFootball

10h30 - Borussia Dortmund x Herta Berlin - OneFootball

10h30 - Monchengladbach x Hoffenheim - OneFootball

10h30 - Mainz x Frankfurt - OneFootball

10h30 - Union Berlin x Bochum - OneFootball

10h30 - Stuttgart x Cologne - OneFootball

10h30 - Wolfsburg x Bayern de Munique - OneFootball

Brasileirão Série A

16h30 - Ceará x Flamengo - Premiere

16h30 - Palmeiras x Red Bull Bragantino - Premiere

19h - Atlético-MG x Atlético-GO - Premiere

19h - Internacional x Corinthians - Premiere

21h - Fluminense x Athletico-PR - Premiere e SporTV

Brasileirão Série B

11h - Criciúma x CRB - Premiere

11h - Londrina x Brusque - Premiere

16h - Tombense-MG x Guarani - SporTV e Premiere

18h30 - Sampaio Corrêa x Vila Nova - SporTV e Premiere

20h30 - CSA x Operário-PR - Premeire

Brasileirão Série c

15h - Altos-PI x Atlético-CE - NSports

17h - Botafogo-SP x ABC - Band, DAZN e TikTok

19h - Floresta-CE x Manaus - DAZN

