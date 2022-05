Qual horário do jogo do Palmeiras hoje, sábado, 14; onde assistir ao vivo

O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino às 16h30, neste sábado, 14, no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo é válido pela sexta rodada do Brasileirão Série A.

Patinando neste inicio de Brasileirão, o atual bicampeão da América espera contar com o apoio de sua torcida para subir na tabela. Em 13º lugar com seis pontos ganhos, o Palmeiras venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu uma. Absoluto na Libertadores e na Copa do Brasil, o alviverde terá a chance de encostar nos líderes com uma vitória hoje e se recuperar no campeonato nacional.

Já o Bragantino está na quinta colocação com nove pontos. O Red Bull pode poupar alguns titulares para jogar a vida na Libertadores contra o Estudiantes da Argentina na próxima terça-feira. Com isso, o desafio para vencer o bom time do Palmeiras pode se tornar mais difícil.

Pelo Brasileirão, o histórico de confronto entre as equipes mostra equilíbrio. São cinco vitórias para cada lado e um empate. Nos últimos quatro jogos, o Palmeiras venceu um, o Braga dois e os times empataram a outra partida.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras hoje?

O jogo deste sábado às 16h30 entre Palmeiras x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo exclusiva do Premiere.

Próximos jogos do Palmeiras

18/05 - Palmeiras x Emelec - Copa Libertadores

21/05 - Juventude x Palmeiras - Brasileirão Séria A

24/05 - Palmeiras x Deportivo Táchira - Copa Libertadores

