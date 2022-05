Qual horário do jogo do Corinthians hoje, domingo, 8; onde assistir

O Corinthians, líder do Brasileirão no inicio da rodada, enfrenta o Red Bull Bragantino, às 18h, neste domingo, 8, no estádio Nabi Abi Chedid. O duelo é válido pela quinta rodada do Brasileirão da Série A.

O clube paulista tem nove pontos, com três vitórias e uma derrota no Brasileirão. Para seguir na ponta, o Timão precisa apenas vencer, porém, não terá vida fácil. No retrospecto recente contra o Bragantino, o Corinthians venceu apenas um dos últimos seis jogos, sendo duas derrotas e três empates.

O Red Bull também pode assumir a ponta se derrotar o rival paulista, já que tem oito pontos. Os dois time vêm de empate no meio de semana pela Libertadores.

O jogo deste domingo entre Corinthians x Red Bull Bragantino terá transmissão exclusiva do Premiere.