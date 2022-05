Jogos de futebol hoje, domingo, 8; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da quinta rodada do Brasileirão Série A, campeões antecipados de ligas europeias em campo e confrontos decisivos dos campeonatos que ainda estão em aberto no velho continente marcam o domingo de futebol.

Além de dias das mães, o domingo será dia de clássicos no Brasil. O Flamengo enfrenta o Botafogo no Mané Garrincha, Atlético-GO encara o Goiás e o Juventude recebe o Internacional. Embalado pela classificação antecipada para as oitavas da Libertadores, o Palmeiras tenta engrenar no Brasileirão e recebe o Fluminense para tentar uma vitória e colar no pelotão da frente.

Na Série B, o dia reserva um confronto de primeira divisão. Cruzeiro e Grêmio se enfrentam no Mineirão. Os dois times fazem boa campanha neste inicio de campeonato e estão na zona de acesso.

Na Europa, o destaque fica para o campeonato Inglês e Italiano, com brigas ponto a ponto pelo título. O Manchester City terá que mostrar poder de recuperação após a eliminação histórica da Champions no meio de semana. O líder da Premier League o Newcastle United e terá que vencer para seguir na ponta da tabela.

Já na Itália, o Milan entra em campo pressionado para vencer o Hellas Verona fora de casa. O clube precisa de uma vitória para retomar a liderança do campeonato com apenas três rodadas para o final.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, domingo, 8

Campeonato Inglês

10h - Arsenal x Leeds United - ESPN e Star+

10h - Leicester City x Everton - ESPN 4 e Star+

10h - Norwich x West Ham - Star+

12h30 - Manchester City x Newcastle United - Star+

Campeonato Espanhol

9h - Getafe x Rayo Vallecano - Star+

11h15 - Villarreal x Sevilla - ESPN e Star+

13h30 - Espanyol x Osasuna - ESPN 4 e Star+

16h - Atlético de Madri x Real Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Italiano

7h30 - Spezia x Atalanta - Star+

10h - Venezia x Bologna - Star+

13h - Salernitana x Cagliari - Star+

15h45 - Hellas Verona x Milan - ESPN 4 e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia M'Gladbach - OneFootball

12h30 - Bayern de Munique x Stuttgart - OneFootball

14h30 - RB Leipzig x Ausgsburg - OneFootball

Campeonato Francês

8h - Metz x Lyon - ESPN 4 e Star+

10h - Angers x Bordeaux - Star+

10h - Clermont Foot x Montpellier - Star+

10h - Reims x Lens - Star+

12h05 - Lorient x Olympique - ESPN e Star+

15h45 - PSG x Troyes - Star+

Brasileirão Série A

11h - Flamengo x Botafogo - Premiere

16h - Atlético-GO x Goiás - TV Globo (GO) e Premiere

16h - Palmeiras x Fluminense - TV Globo e Premiere

18h - Red Bull Bragantino x Corinthians - Premiere

18h - Santos x Cuiabá - Premiere

19h - Juventude x Internacional - SporTv e Premiere

19h - Fortaleza x São Paulo - Premiere

Brasileirão Série B

16h - Ponte Preta x Guarani - TV Globo (Campinas), SporTV 2 e Premiere

16h - Cruzeiro x Grêmio - TV Globo (MG e RS), SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Ypiranga-RS x Floresta-CE - NSports

15h - Atlético-CE x Figueirense - NSports

17h - ABC x Volta Redonda - DAZN

19h - Paysandu x Botafogo-SP - DAZN