Por que investir em IA não garante geração de valor

Segundo projeções do Gartner, os investimentos globais só em infraestrutura de inteligência artificial devem alcançar US$ 1,43 trilhão em 2026. Ao mesmo tempo, estudos do MIT mostram que apenas uma pequena parcela das organizações percebe retorno efetivo desses investimentos.

O contraste revela um paradoxo.

Se praticamente todas as empresas têm acesso às mesmas tecnologias, por que apenas algumas conseguem transformar inteligência artificial em crescimento, produtividade e vantagem competitiva?

A hipótese que emerge é que o retorno sobre inteligência artificial não depende, principalmente, da tecnologia adotada. Depende da capacidade organizacional de transformar intencionalidade em resultado.

Essa talvez seja a principal diferença entre investir em IA e gerar valor com IA.

Os dados do estudo DXi, realizado pela Insi em parceria com a Fundação Dom Cabral pelo terceiro ano consecutivo, reforçam essa hipótese.

Apenas 8% das organizações conseguem capturar valor relevante e sustentável com inteligência artificial. Os demais 92% investem, experimentam e implementam tecnologias, mas ainda encontram dificuldades para transformar esse potencial em resultado econômico.

A pergunta, portanto, deixa de ser tecnológica e passa a ser organizacional.

Ao analisarmos as organizações que fazem parte desses 8%, um padrão torna-se evidente. Elas não começaram pela tecnologia, começaram pela clareza sobre o que desejavam construir expressa na intencionalidade.

Gerando clareza e definindo prioridades, alinharam decisões, direcionaram investimentos e definiram onde a inteligência artificial realmente deveria ampliar capacidades.

Enquanto a maioria concentra esforços na adoção de ferramentas, elas redesenham processos, desenvolvem competências, fortalecem a governança, integram tecnologia à estratégia e transformam a forma como a organização decide, aprende, executa e evolui.

Os dados do DXi mostram exatamente essa diferença.

Quando olhamos para esses 8% de organizações capazes de gerar resultados, cerca de 90% delas utilizam IA para redesenhar processos e transformar cadeias de valor, e não apenas para automatizar atividades existentes. Além disso, quase metade já trata IA como prioridade no desenvolvimento de pessoas. Outro dado mostra a importância da governança: mais de 60% delas acompanham sistematicamente o impacto gerado pelos investimentos realizados.

Esses números mostram que a tecnologia é apenas parte da equação. O verdadeiro diferencial está na capacidade de conectar intencionalidade, estratégia, governança, pessoas, tecnologia e execução em um único sistema de geração de valor.

Os 8% que conseguem demonstrar retorno sobre a IA não possuem tecnologias superiores, mas redesenharam a organização para operar com inteligência artificial e compreenderam que vantagem competitiva nasce da evolução organizacional.

O papel do C-level

Produtividade, por si só, não gera valor. Mas, quando aumenta de forma consistente, melhora as margens. Margens maiores ampliam a capacidade de geração de caixa, que, por sua vez, sustenta a criação de resultados para acionistas, clientes, colaboradores e para a própria organização no longo prazo.

É por isso que o CFO enxerga a inteligência artificial muito além da redução de custos. Seu foco está em compreender como ela amplia, de forma estrutural, a capacidade econômica da organização.

A mesma lógica se aplica às demais lideranças. Para o CEO, a inteligência artificial representa uma alavanca para crescimento e diferenciação competitiva. Para o CTO, exige integrar tecnologia, dados, processos e governança em uma arquitetura capaz de sustentar essa transformação. Já para o CHRO, fica evidente que nenhuma mudança se consolida sem o desenvolvimento de novas competências, novos modelos de liderança e uma cultura de aprendizagem contínua.

Ao observarmos as organizações mais avançadas, percebemos um padrão comum. Tudo começa pela intencionalidade, que orienta a estratégia. A estratégia direciona escolhas, prioridades e a aplicação das tecnologias necessárias para fortalecer a execução. A execução produz resultados. Os resultados geram realização. E a realização cria as condições para um novo ciclo de evolução.

Esses elementos não atuam de forma isolada. Eles compõem um sistema integrado de evolução organizacional, no qual cada dimensão fortalece e retroalimenta as demais, transformando intenção em valor de maneira contínua.

Essa talvez seja a principal contribuição desta edição do estudo DXi: mostrar que o diferencial competitivo deixou de estar no acesso à tecnologia e passou a estar na capacidade de convertê-la em valor.

Nos próximos anos, praticamente todas as organizações terão acesso às mesmas plataformas, aos mesmos modelos e a capacidades tecnológicas semelhantes. Quando isso acontecer, a vantagem competitiva estará na velocidade com que cada organização consegue transformar intenção em estratégia, estratégia em execução e execução em resultados sustentáveis.

Porque tecnologia pode ser adquirida. Capacidade organizacional precisa ser construída.

E toda transformação começa dentro da organização.