Oito clubes assinam a criação da Libra, a liga do futebol brasileiro

Oito clubes brasileiros assinaram nesta terça-feira, 3, um documento que prevê a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro de futebol.

Batizada de Libra, a liga foi criada com a união de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Cruzeiro e América-MG. O acordo aconteceu após uma reunião na manhã desta terça-feira em um hotel de São Paulo com representantes de 18 clubes da Série A -- Cuiabá e Juventude não compareceram -- e cinco equipes da Série B.

O encontro foi organizado por um grupo formado por Flamengo e os cinco clubes paulistas. O bloco afirma estar alinhado com a proposta da Cadajas Sport Kapital (CSK) para a criação de uma liga para o futebol brasileiro. A empresa tem o suporte do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). A Codajas garante que tem investidores interessados em aportar US$ 1 bilhão no projeto.

Os clubes que não decidiram sobre a adesão hoje, concordaram em responder sobre o projeto até o próximo dia 12. Uma nova reunião com os 40 clubes da Série A e B do Brasileirão foi marcada para a próxima semana na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os potenciais opositores do projeto fazem parte do grupo Forte Futebol, união de dez clubes considerados emergentes, além do Atlético-MG na figura de embaixador. A divergência gira entorno de uma cota financeira maior para esses clubes na divisão dos recursos dos contratos de direito de transmissão. A proposta da CSK é de divisão com 40% dos valores fixos, 30% variável por performance esportiva e 30% por audiência. Já o grupo Forte Futebol quer a divisão seja de 50% dos valores fixos, 25% variável por performance esportiva e 25% por audiência.

Na saída do encontro, o presidente do Santos, Andrés Rueda, afirmou todos os 40 clubes são a favor da Libra, mas que falta acertar "arestas". "Quem estava preparado para assinar, assinou hoje. Quem depende de aprovação de conselho, assina no dia 12", explicou.

As conversas sobre a criação da liga acontecem desde junho do ano passado, após a crise na CBF que afastou Rogério Caboclo da presidência. Os clubes anunciaram que gostariam de criar uma liga independente da confederação. O atual mandatário, Ednaldo Rodrigues, já se colocou a favor da intenção dos clubes.

Com informações da Agência o Globo.

