'A Fazenda 18': nova enquete mostra que Tina não deve sair do reality nesta semana

A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.

Até as 12h00, já foram apurados 454.608 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 21,14% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 47,83%, e Daniel em segundo, com 31,02%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Daniel 32,36% x Murilo 26,92% x Tina 40,81%

x Tina 40,81% YouTube: Daniel 31,79% x Murilo 19,08% x Tina 49,13%

x Tina 49,13% X (antigo Twitter): Daniel 27,52% x Murilo 19,70% x Tina 52,78%

x Tina 52,78% Instagram: Daniel 28,45% x Murilo 20,73% x Tina 50,82%

x Tina 50,82% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Daniel 31,02% x Murilo 21,14% x Tina 47,83%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.