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'A Fazenda 18': nova enquete mostra que Tina não deve sair do reality nesta semana

Parcial da votação mostra qual dos três peões aparece com menos apoio do público na disputa pela permanência no reality

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / Record TV)

'A Fazenda 18': votação do público define qual dos três participantes deixa o reality nesta quinta-feira, 5 (Reprodução / Record TV)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12h38.

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A "Fazenda 18" chegou à oitava roça da edição. Nesta quinta-feira, 12, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Daniel Erthal, Murilo Dias e Tina Calamba.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Na votação de "A Fazenda", o público vota para salvar seu participante favorito, e o peão que recebe a menor porcentagem de votos é eliminado.

Até as 12h00, já foram apurados 454.608 pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Murilo está sendo eliminado, com 21,14% dos votos.

Tina aparece em primeiro lugar, com 47,83%, e Daniel em segundo, com 31,02%.

Resultados

  • Sites (voto da torcida): Daniel 32,36% x Murilo 26,92% x Tina 40,81%
  • YouTube: Daniel 31,79% x Murilo 19,08% x Tina 49,13%
  • X (antigo Twitter): Daniel 27,52% x Murilo 19,70% x Tina 52,78%
  • Instagram: Daniel 28,45% x Murilo 20,73% x Tina 50,82%
  • Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Daniel 31,02% x Murilo 21,14% x Tina 47,83%

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

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