Dia do Cinema Nacional terá ingressos a R$ 10 no Cinemark; veja os filmes em cartaz

Dia do Cinema Nacional: Cinemark terá ingressos promocionais de R$ 10 para filmes brasileiros em 16 de novembro (Divulgação)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12h35.
O Dia do Cinema Nacional é uma promoção da Rede Cinemark que oferece ingressos a R$ 10 para filmes brasileiros em cartaz. O evento acontece em 16 de novembro em todos os complexos participantes, com programação dedicada exclusivamente a produções nacionais.
O Dia do Cinema Nacional acontece na próxima segunda-feira. A iniciativa, criada pela Rede Cinemark, traz uma programação completa dedicada a filmes nacionais com ingressos em valores promocionais de R$ 10.
Na data escolhida, o público poderá assistir a filmes brasileiros que estão em cartaz, como o "100 Dias", dirigido por Carlos Saldanha, e "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", estrelado por Giulia Be e Any Gabrielly.
Durante o dia 16 de novembro, todos os complexos participantes da Rede Cinemark terão uma programação com apenas filmes brasileiros em cartaz. Entre os títulos disponíveis, estarão:
A história do brasileiro Amyr Klink, que se tornou a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo, aos 29 anos de idade.
Julia e Gabi são amigas de infância e uma dupla inseparável, mas, enquanto Gabi é cautelosa, tímida e tem medo de sair de sua zona de conforto, Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente.
A história delas muda quando Julia sofre um acidente de carro e, antes de morrer, escreve dez cartas para Gabi, que buscam ajudá-la a deixar a timidez. Cada recado contém uma missão e, enquanto Gabi segue desafios que nunca se imaginou fazendo, precisa lidar com o luto e com a saudade.
A família Samepal desembarca na ilha de San Martinez, no Caribe, para uma roubada inédita. Convidados por Rocha para o casamento da filha, Anita, em um resort de luxo, Lima, Jussara e Renata descobrem que o anfitrião mentiu e reservou quartos em um hotel fajuto. Além de confusões com idioma, câmbio e imigração, o grupo tenta salvar a cerimônia.
Os sobrinhos de Tony estão cada vez mais independentes e ele sente dificuldade em lidar com a distância que surge entre eles.
Além disso, de forma completamente inesperada, uma bebê chamada Alice é deixada na porta de sua casa. Sem saber quem são os pais da criança, Tony pede para que os seus sobrinhos ajudem a descobrir quem deixou Alice ali.
A relação de um menino de 11 anos chamado Gugu e sua avó Dilma, que lentamente sente o avanço do Alzheimer tomar conta. Destemido, Gugu vive nas proximidades de uma barragem com Dilma.
A condição de sua avó se agrava e Gugu, com medo de ter que morar com seu pai homofóbico, tenta esconder de todos o que está acontecendo. Entre as memórias e o esquecimento, o futuro incerto tanto de Gugu quanto de Dilma paira entre os dois.
Max é um grande campeão de MMA que está enfrentando o fim de sua carreira. Ele está afastado do ringue enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro.
Quando descobre ser pai de um menino autista de oito anos, ele precisa enfrentar dois desafios: compreender seu filho e conquistar seu carinho, além de se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.
Na fantástica Vila de Galinhas, todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião, fazendo o Pintinho Amarelinho nascer no ninho do Gavião e um Gaviãozinho nascer na Vila de Galinhas.
Para desfazer a troca dos filhotes, a Galinha Pintadinha precisa vencer seus medos e enfrentar com coragem os perigos do caminho até a caverna do Gavião.
Para conferir a programação especial do Dia do Cinema Nacional, basta garantir entradas para um dos longa-metragens disponíveis nos complexos aderentes.
Os ingressos estarão pelo valor promocional de R$ 10,00, sujeitos à disponibilidade de sessões e lugares.
O Dia do Cinema Nacional será realizado na segunda-feira, 16 de novembro. Durante a data, os complexos participantes da Rede Cinemark terão uma programação dedicada exclusivamente a filmes brasileiros em cartaz.
Os ingressos custam R$ 10 durante a programação especial. A oferta está sujeita à disponibilidade de sessões e assentos nos complexos participantes.
A programação inclui “100 Dias”, “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, “Os Farofeiros 3”, “Um Tio Quase Perfeito 3”, “Feito Pipa”, “MMA – Meu Melhor Amigo” e “Galinha Pintadinha: O Filme”.
“100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha, conta a história de Amyr Klink. Aos 29 anos, o brasileiro tornou-se a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo.
Para participar, o público deve comprar ingressos para um dos filmes brasileiros disponíveis nos complexos aderentes da Rede Cinemark. As entradas promocionais dependem da disponibilidade de sessões e assentos.
Glossário
Quem é Carlos Saldanha?
Diretor brasileiro conhecido por filmes animados como os da franquia Rio, responsável pelo longa '100 Dias' sobre Amyr Klink
Quem é Giulia Be?
Cantora e atriz brasileira que estrela o filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' ao lado de Any Gabrielly
Quem é Any Gabrielly?
Cantora e atriz brasileira que co-estrela o filme 'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' com Giulia Be
O que é Rede Cinemark?
Empresa brasileira de cinematografia que opera redes de cinemas e promove o Dia do Cinema Nacional
O que é Feito Pipa?
Filme brasileiro dirigido por Allan Deberton sobre o relacionamento entre um menino e sua avô com Alzheimer