Dia do Cinema Nacional terá ingressos a R$ 10 no Cinemark; veja os filmes em cartaz

O Dia do Cinema Nacional acontece na próxima segunda-feira. A iniciativa, criada pela Rede Cinemark, traz uma programação completa dedicada a filmes nacionais com ingressos em valores promocionais de R$ 10.

Na data escolhida, o público poderá assistir a filmes brasileiros que estão em cartaz, como o "100 Dias", dirigido por Carlos Saldanha, e "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", estrelado por Giulia Be e Any Gabrielly.

Como será a programação do Dia do Cinema Nacional?

Durante o dia 16 de novembro, todos os complexos participantes da Rede Cinemark terão uma programação com apenas filmes brasileiros em cartaz. Entre os títulos disponíveis, estarão:

'100 dias' de Carlos Saldanha

A história do brasileiro Amyr Klink, que se tornou a primeira pessoa a cruzar o Atlântico Sul em um barco a remo, aos 29 anos de idade.

'As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você' de Diego Freitas

Julia e Gabi são amigas de infância e uma dupla inseparável, mas, enquanto Gabi é cautelosa, tímida e tem medo de sair de sua zona de conforto, Julia é extrovertida, carismática e vive intensamente.

A história delas muda quando Julia sofre um acidente de carro e, antes de morrer, escreve dez cartas para Gabi, que buscam ajudá-la a deixar a timidez. Cada recado contém uma missão e, enquanto Gabi segue desafios que nunca se imaginou fazendo, precisa lidar com o luto e com a saudade.

'Os Farofeiros 3' de Roberto Santucci

A família Samepal desembarca na ilha de San Martinez, no Caribe, para uma roubada inédita. Convidados por Rocha para o casamento da filha, Anita, em um resort de luxo, Lima, Jussara e Renata descobrem que o anfitrião mentiu e reservou quartos em um hotel fajuto. Além de confusões com idioma, câmbio e imigração, o grupo tenta salvar a cerimônia.

'Um Tio Quase Perfeito 3' de Pedro Antônio

Os sobrinhos de Tony estão cada vez mais independentes e ele sente dificuldade em lidar com a distância que surge entre eles.

Além disso, de forma completamente inesperada, uma bebê chamada Alice é deixada na porta de sua casa. Sem saber quem são os pais da criança, Tony pede para que os seus sobrinhos ajudem a descobrir quem deixou Alice ali.

' Feito Pipa ' de Allan Deberton

A relação de um menino de 11 anos chamado Gugu e sua avó Dilma, que lentamente sente o avanço do Alzheimer tomar conta. Destemido, Gugu vive nas proximidades de uma barragem com Dilma.

A condição de sua avó se agrava e Gugu, com medo de ter que morar com seu pai homofóbico, tenta esconder de todos o que está acontecendo. Entre as memórias e o esquecimento, o futuro incerto tanto de Gugu quanto de Dilma paira entre os dois.

'MMA – Meu Melhor Amigo' de José Alvarenga Júnior

Max é um grande campeão de MMA que está enfrentando o fim de sua carreira. Ele está afastado do ringue enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro.

Quando descobre ser pai de um menino autista de oito anos, ele precisa enfrentar dois desafios: compreender seu filho e conquistar seu carinho, além de se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.

'Galinha Pintadinha: O Filme' de Juliano Prado e Marcos Luporini

Na fantástica Vila de Galinhas, todos viviam felizes, mas com muito medo do Gavião que habitava as montanhas. Uma cegonha muito atrapalhada bagunça o destino e troca o ovo da dona Galinha com o do Gavião, fazendo o Pintinho Amarelinho nascer no ninho do Gavião e um Gaviãozinho nascer na Vila de Galinhas.

Para desfazer a troca dos filhotes, a Galinha Pintadinha precisa vencer seus medos e enfrentar com coragem os perigos do caminho até a caverna do Gavião.

Como participar do Dia do Cinema Nacional?

Para conferir a programação especial do Dia do Cinema Nacional, basta garantir entradas para um dos longa-metragens disponíveis nos complexos aderentes.

Os ingressos estarão pelo valor promocional de R$ 10,00, sujeitos à disponibilidade de sessões e lugares.