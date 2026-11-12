Como Mélanie Laurent recuperou seu papel em 'Bastardos Inglórios' após ser demitida por Tarantino

'Bastardos Inglórios': relatos publicados em novo livro mostram como o elenco do filme mudou antes do início das gravações (Reprodução / Universal Pictures)
Freelancer
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 12h40.
Mélanie Laurent perdeu temporariamente o papel principal em 'Bastardos Inglórios' após uma leitura de roteiro mal-sucedida, mas conseguiu recuperar o papel após insistir com Quentin Tarantino. Isabelle Huppert também foi substituída durante a produção do filme de 2009, que se tornou um grande sucesso comercial e de crítica.
Mélanie Laurent precisou recuperar o papel de Shosanna antes de se tornar um dos rostos de "Bastardos Inglórios". O diretor Quentin Tarantino revelou que demitiu a atriz francesa após uma leitura de roteiro que considerou ruim. Isabelle Huppert também perdeu seu lugar no elenco durante a preparação do longa de 2009.
Os relatos estão no livro "The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds" ("Os bastidores de 'Bastardos Inglórios', de Quentin Tarantino"), de Jay Glennie, lançado em 10 de novembro. Os trechos foram divulgados pela People.
Segundo Tarantino, a leitura com o elenco funciona como uma primeira oportunidade de perceber o filme fora das páginas. O desempenho de Laurent naquele encontro o levou a dispensá-la.
"A leitura do roteiro com a Mélanie Laurent foi terrível. Não foi boa o suficiente para ser terrível. Então eu a demiti", disse Tarantino.
Dias depois, a atriz telefonou para pedir outra chance. Explicou que estava se sentindo mal na ocasião e se ofereceu para pagar a viagem de volta à Alemanha e a hospedagem enquanto aguardava uma nova avaliação.
O diretor aceitou reconsiderar a escolha, com uma condição: ela passaria por três dias de ensaio antes da decisão. Laurent convenceu Tarantino e recuperou a personagem, uma jovem judia que planeja sua vingança contra os nazistas.
Huppert estava escalada como Madame Ada Mimieux, responsável por acolher Shosanna em Paris. De acordo com o diretor, as negociações contratuais estavam travadas, e a ausência da atriz na leitura do roteiro levou à demissão.
"No que me diz respeito, se você for escalado e não estiver presente nas reuniões de planejamento, eu não te devo absolutamente nada!", revelou o diretor.
O papel passou para Maggie Cheung, de "Amor à Flor da Pele". Suas cenas chegaram a ser filmadas, mas foram cortadas na montagem.
Tarantino explicou que a sequência detalhava demais como Shosanna havia adquirido o cinema. Para ele, o salto temporal e a informação de que a personagem herdara o estabelecimento da tia resolviam essa parte da história.
"Bastardos Inglórios" estreou no Festival de Cannes em maio de 2009, onde Christoph Waltz recebeu o prêmio de melhor ator. O longa arrecadou cerca de US$ 321 milhões mundialmente, segundo o Box Office Mojo.
O longa tem a nota 8,4 de 10 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, tem 89% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público.
Glossário
O que é roteiro?
Documento que descreve a história, personagens e cenários de um filme ou programa de televisão.
O que é Mélanie Laurent?
Atriz e diretora francesa que interpretou Shosanna em 'Bastardos Inglórios' após recuperar o papel após demissão.
O que é Tarantino?
Quentin Tarantino é diretor de cinema americano conhecido por filmes como 'Pulp Fiction' e 'Bastardos Inglórios'.
O que é Christoph Waltz?
Ator alemão que ganhou o prêmio de melhor ator em Cannes por seu papel em 'Bastardos Inglórios'.
O que é IMDb?
Site internacional que cataloga filmes, séries e programas de televisão, incluindo notas de avaliação dos usuários.
O que é Rotten Tomatoes?
Site que agregam notas de críticas de filmes e séries, apresentando uma porcentagem de aprovação da crítica e do público.