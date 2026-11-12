Como Mélanie Laurent recuperou seu papel em 'Bastardos Inglórios' após ser demitida por Tarantino

Mélanie Laurent precisou recuperar o papel de Shosanna antes de se tornar um dos rostos de "Bastardos Inglórios". O diretor Quentin Tarantino revelou que demitiu a atriz francesa após uma leitura de roteiro que considerou ruim. Isabelle Huppert também perdeu seu lugar no elenco durante a preparação do longa de 2009.

Os relatos estão no livro "The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds" ("Os bastidores de 'Bastardos Inglórios', de Quentin Tarantino"), de Jay Glennie, lançado em 10 de novembro. Os trechos foram divulgados pela People.

Por que Mélanie Laurent foi demitida?

Segundo Tarantino, a leitura com o elenco funciona como uma primeira oportunidade de perceber o filme fora das páginas. O desempenho de Laurent naquele encontro o levou a dispensá-la.

"A leitura do roteiro com a Mélanie Laurent foi terrível. Não foi boa o suficiente para ser terrível. Então eu a demiti", disse Tarantino.

Dias depois, a atriz telefonou para pedir outra chance. Explicou que estava se sentindo mal na ocasião e se ofereceu para pagar a viagem de volta à Alemanha e a hospedagem enquanto aguardava uma nova avaliação.

O diretor aceitou reconsiderar a escolha, com uma condição: ela passaria por três dias de ensaio antes da decisão. Laurent convenceu Tarantino e recuperou a personagem, uma jovem judia que planeja sua vingança contra os nazistas.

Isabelle Huppert foi substituída por Maggie Cheung

Huppert estava escalada como Madame Ada Mimieux, responsável por acolher Shosanna em Paris. De acordo com o diretor, as negociações contratuais estavam travadas, e a ausência da atriz na leitura do roteiro levou à demissão.

"No que me diz respeito, se você for escalado e não estiver presente nas reuniões de planejamento, eu não te devo absolutamente nada!", revelou o diretor.

O papel passou para Maggie Cheung, de "Amor à Flor da Pele". Suas cenas chegaram a ser filmadas, mas foram cortadas na montagem.

Tarantino explicou que a sequência detalhava demais como Shosanna havia adquirido o cinema. Para ele, o salto temporal e a informação de que a personagem herdara o estabelecimento da tia resolviam essa parte da história.

Filme se tornou um sucesso mundial

"Bastardos Inglórios" estreou no Festival de Cannes em maio de 2009, onde Christoph Waltz recebeu o prêmio de melhor ator. O longa arrecadou cerca de US$ 321 milhões mundialmente, segundo o Box Office Mojo.

O longa tem a nota 8,4 de 10 no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, tem 89% de aprovação da crítica e 88% de aprovação do público.