Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Copa do Rei

O Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira, 26, às 17h30 (horário de Brasília), no estádio Anoeta, em San Sebastián. O jogo é válido pela semifinal da Copa do Rei e terá transmissão ao vivo no Disney+.

O Real Madrid chega embalado para a partida e busca garantir sua vaga na final da Copa do Rei. Já a Real Sociedad aposta no fator casa para tentar surpreender os merengues e alcançar a decisão do torneio.

Onde assistir ao vivo o jogo Real Sociedad x Real Madrid hoje pela Copa do Rei?

O jogo desta quarta-feira, às 17h30, entre Real Sociedad e Real Madrid terá transmissão ao vivo no Disney+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.