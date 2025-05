Spotify lança métrica que mostra quantas vezes um episódio de podcast foi ouvido ou assistido

O Spotify anunciou nesta terça-feira, 6, o lançamento da métrica “plays”, que mostra quantas vezes um episódio de podcast de áudio ou vídeo foi ouvido ou assistido ativamente.

A iniciativa do Spotify visa destacar episódios populares e incentivar os usuários a descobrirem novos conteúdos. Segundo a empresa, a contagem de reproduções será exibida em todo o aplicativo, ao lado de cada episódio. Os criadores também poderão acompanhar esses números pelo Spotify para Criadores e no Megaphone.

A mudança faz parte da estratégia da companhia para reduzir a diferença em relação ao YouTube, que lidera o mercado com 1 bilhão de ouvintes mensais, frente aos 170 milhões da plataforma do Spotify.

Desde janeiro, o Spotify já pagou mais de US$ 100 milhões a criadores e editoras de podcast, impulsionado por um novo modelo de remuneração baseado no engajamento de assinantes premium com conteúdos em vídeo.

Em mercados selecionados, esses assinantes também não veem mais anúncios dinâmicos, o que, segundo a empresa, gerou um aumento de 40% no consumo desses podcasts desde o início do ano.

