Quais são os maiores salários de Hollywood? Veja a lista

A revista Variety publicou na última quarta-feira, 20, uma lista com os 26 maiores salários de Hollywood. Tom Cruise aparece no topo, seguido por Will Smith e Leonardo Di Caprio.

De acordo com a revista, para interpretar Pete "Maverick" Mitchell no filme Top Gun Maverick, um dos maiores sucessos de bilheteria do ano de 2022, Tom Cruise recebeu em torno de U$$ 100 milhões de dólares, entre salário e arrecadação de bilheteria.

Para interpretar o agente Ethan Hunt no próximo filme de Missão Impossível, Tom Cruise deverá receber um salário na faixa de US$ 12 a US$ 14 milhões.

Já Leonardo DiCaprio receberá US$ 30 milhões para trabalhar novamente com Martin Scorsese no drama histórico “Killers of the Flower Moon”. O filme conta a história de membros da tribo Osage nos Estados Unidos que são assassinados em circunstâncias misteriosas na década de 1920.

Will Smith irá receber o valor de US$ 35 milhões para estrelar o futuro thriller de ação “Emancipation”. A produção possui direção de Antoine Fuqua, e tem data de lançamento prevista para 2023.

Millie Bobby Brown, que interpretou Eleven em Stranger Things, também aparece na lista e se destaca com um dos maiores salários de atores abaixo de 18 anos. A Netflix pagará a atriz US$ 10 milhões para retornar ao papel de protagonista de “Enola Holmes”, cuja sequência deve ser liberada ainda este ano.

Confira a lista completa:

Tom Cruise – “Top Gun: Maverick”: US$ 100M Will Smith – “Emancipation”: US$ 35M Leonardo DiCaprio – “Killers of the Flower Moon”: US$ 30M Brad Pitt – Formula 1 Drama (Nome não confirmado): US$ 30M Dwayne Johnson – “Black Adam”: US$ 22.5M Will Ferrell – “Spirited”: US$ 20M Chris Hemsworth – “Resgate 2”: US$ 20M Vin Diesel – “Velozes e Furiosos 10”: US$ 20M Tom Hardy – “Venom 3”: US$ 20M Joaquin Phoenix – “Coringa 2”: US$ 20M Ryan Reynolds – “Spirited”: US$ 20M Denzel Washington – “The Equalizer”: US$ 20M Jason Momoa – “Aquaman e o Reino Perdido”: US$ 15M Eddie Murphy – “Um Tira da Pesada 4”: US$ 15M Chris Pine – Sequência de “Star Trek”: US$ 13M Steve Carell – “Minions 2: A Origem de Gru”: US$ 12.5M Ryan Gosling – “Barbie”: US$ 12.5M Margot Robbie – “Barbie”: US$ 12.5M Millie Bobby Brown – “Enola Holmes 2”: US$ 10M Timothée Chalamet – “Wonka”: US$ 9M Matt Damon – “Oppenheimer”: US$ 4M Robert Downey Jr – “Oppenheimer”: US$ 4M Emily Blunt – Oppenheimer: US$ 4M Daniel Kaluuya – “Não! Não Olhe!”: US$ 4M Jamie Lee Curtis – “Halloween Ends”: US$ 3.5M Anya-Taylor Joy – “Furiosa”: US$ 1.8M

