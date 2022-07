Membro da série "Law & Order: Organized Crime" é morto a tiros no set de filmagem; entenda

Um membro da equipe de Law & Order: Organized Crime foi baleado e morto na manhã de terça-feira, 19, em Nova York, enquanto estava no local para as filmagens da terceira temporada da série. O integrante era um homem de 31 anos chamado Johnny Pizarro que atualmente morava no Queens.

De acordo com a revista Variety, ele estava sentado em seu carro quando uma pessoa desconhecida se aproximou, abriu a porta e disparou. O assassino foi descrito por testemunhas que alegaram estar vestindo um moletom preto e calças pretas.

As filmagens aconteceriam no bairro e Pizarro chegou cedo como parte da segurança do set e da fiscalização do estacionamento. Ele foi contratado por uma empresa privada que foi designada pela produção.

Ainda segundo a reportagem, não há informações se o assassino conhecia a vítima ou qual poderia ser o possível motivo.

Law & Order: Organized Crime é um dos três programas de Law & Order atualmente exibidos na NBC, com todos os três programas sendo frequentemente filmados ao ar livre na área de Nova York. Além de Organized Crime, há também Law & Order: Special Victims Unit e Law & Order, que foi trazido de volta ao ar para uma 21ª temporada. Organized Crime viu a ex-estrela de SVU Christopher Meloni retornar à franquia depois de sair de SVU antes da 13ª temporada do programa.

Veja também:

O que é endometriose? Entenda a doença que fez Anitta passar por cirurgia

Álbum da Copa do Mundo tem data de lançamento e preço revelados; veja os valores