Brasil lidera o ranking de países latinos onde os salários mais aumentaram nos últimos seis meses

Embora a inflação esteja drenando o poder de compra dos brasileiros, por aqui os contracheques dos profissionais ficaram mais polpudos nos últimos meses.

Segundo relatório da Deel, empresa de gestão de pagamentos internacionais, o Brasil é o país da América Latina onde os trabalhadores tiveram maior taxa de aumento salarial nos últimos seis meses.

O levantamento, batizado de Global Hiring Report, é realizado semestralmente pela companhia e leva em consideração dados de mais de 100 mil contratos realizados em mais de 150 países por meio da plataforma da Deel.

Com um acréscimo de 174% nos salários em relação ao último semestre de 2021, o Brasil lidera o ranking da América Latina. Logo atrás está a Argentina, com incrementos de 169% e na terceira posição o México, onde os vencimentos cresceram 108%.

Mundialmente o Brasil também é o segundo colocado, ficando atrás apenas da Itália, que teve 175% de crescimento nas remunerações no mesmo período.

A pesquisa indica que esse aumento se deve, principalmente, pelo incremento nos ganhos dos profissionais de tecnologia, talentos bastante disputados pelas companhias.

Em comparação ao último semestre de 2021, o salário de profissionais de áreas de sucesso do cliente, por exemplo, cresceu 228%.

Já a remuneração para engenheiros de qualidade aumentou em 155%, e profissões ligadas a dados e produtos tiveram salários 147% e 124% mais altos, respectivamente.

O estudo mostra ainda houve um aumento de 145% na contratação de talentos pelo mundo, impulsionado pelos modelos de anywhere office, sendo que os países que mais contratam talentos brasileiros são Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Irlanda.

A maior parte dos brasileiros contratados por meio da Deel são jovens entre 25 e 34 anos (62%) e as posições mais procuradas no país envolvem as áreas de Engenharia de Software, Desenvolvimento e Design.

Top 10 países no mundo com maiores aumentos salariais no último semestre:

Itália - 175% Brasil - 174% Índia - 158% Nigéria - 157% Estados Unidos - 119% Argentina - 117% Holanda - 115% México - 108% Filipinas - 104% Canadá - 102%

