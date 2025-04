'Porta dos Deuses': o misterioso local que virou febre entre religiosos no Peru

No Peru, um dos países mais ricos em sítios arqueológicos, um enigma envolvendo a chamada "Porta dos Deuses" desperta o interesse de pesquisadores e curiosos.

Localizada perto do Lago Titicaca, na província de El Collao, região de Puno, essa formação rochosa de arenito, esculpida diretamente na montanha, possui cerca de sete metros de altura e sete metros de largura. Também conhecida como Aramu Muru, um dos seus elementos mais intrigantes é um "portal dentro de um portal", um espaço menor de aproximadamente dois metros que faz parte da estrutura central.

O local foi descoberto em 1966 por José Luis Delgado Mamani, um guia turístico local, mas continua sendo um mistério não resolvido sobre as antigas civilizações da América do Sul.

O arqueólogo e historiador Mohammad Firoz Khan, que estuda a estrutura, compartilhou suas impressões sobre o sítio nas redes sociais e afirmou que ele tem gerado diversas teorias sobre sua origem. Enquanto alguns defendem que foi criado por civilizações pré-incas, outros sugerem até a possibilidade de um envolvimento extraterrestre.

"Lendas nativas americanas retratam o Portão dos Deuses como um portal através do qual os heróis encontravam seus deuses, alcançando a imortalidade. A história de Aramu Maru, um sacerdote inca que fugiu com um disco de ouro para a montanha, alimenta ainda mais sua reputação mística. Visitantes lotam o local, atraídos por sua suposta energia sobrenatural e pelas alegações de ser um portal para outras dimensões", diz a publicação do arqueólogo no X (antigo Twitter).

