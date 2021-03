Pokémon supera Star Wars e Marvel como maior franquia do mundo

Criado pela Nintendo há 25 anos, Pokémon começou como um jogo para o portátil GameBoy e um anime para TV. Ao longo dos anos, o jogo evoluiu conforme o avanço dos consoles e portáteis, como o Nintendo 64, o 3DS e o Switch. Mas foi com o jogo para celular Pokémon Go, lançado em 2016, que a franquia conseguiu atingir 100 bilhões de dólares em vendas totais desde a sua criação.

De acordo com dados da consultoria britânica SafeBettingSites, a franquia Pokémon superou as vendas totais de Marvel Cinematic Universe (US$ 35,3 bi), Star Wars (US$ 68,7 bi), Ursinho Pooh (US$ 80,3 bi), Hello Kitty (US$ 84,5 bi) e Mickey Mouse (US$ 80,3 bi).

Em 2020, Pokémon Go, criado junto à empresa americana Niantic, registrou 100 milhões de downloads e 1,2 bilhão de dólares em compras de itens dentro do jogo, como passes para jogar à distância, incensos e incubadoras.

O jogo Pokémon Home, que permite trocas de monstrinhos entre o Pokémon Go e os jogos de Switch Pokémon Let’s Go e Pokémon Sword & Shield, foi o maior jogo em 2020 na Pokémon Company, empresa da Nintendo, com mais de 12,3 milhões de jogadores.

Além de uma série de jogos e filmes ao estilo anime, outro impulso foi dado à franquia em 2019, com o lançamento do filme Detective Pikachu (2019), estrelado por Ryan Reynolds. O filme arrecadou 432 milhões de dólares no fim de semana de estreia e tornou-se a segunda maior estreia de obra cinematográfica relacionada a videogames - atrás apenas da estreia de Warcraft.