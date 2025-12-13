Peter Greene, de 'Pulp Fiction', é encontrado morto aos 60 anos

Peter Greene, ator conhecido por dar vida a vilões marcantes do cinema dos anos 1990, morreu aos 60 anos em sua casa, em Nova York.

A informação foi confirmada por seu empresário, Gregg Edwards, e divulgada inicialmente pelo New York Daily News. A causa da morte não foi revelada.

Greene foi encontrado morto em seu apartamento no bairro do Lower East Side, em Manhattan.

Segundo Edwards, uma checagem de bem-estar foi acionada após vizinhos relatarem que havia música tocando no local por mais de 24 horas.

O empresário afirmou ainda que havia falado com o ator no início da semana.

Ator ficou marcado por papéis de vilão nos anos 1990

Com uma carreira fortemente associada a personagens intensos e violentos, Greene entrou para a história do cinema ao interpretar Zed, o segurança sádico do filme “Pulp Fiction” (1994), dirigido por Quentin Tarantino.

No mesmo ano, ele também viveu o vilão Dorian em “O Máskara”, produção estrelada por Jim Carrey.

“Ninguém interpretava um vilão melhor do que Peter”, disse Edwards em entrevista por telefone. “Mas ele também tinha um lado gentil que quase ninguém conhecia, com um coração enorme.”