Celular usado: como checar o IMEI e evitar golpes ou aparelhos roubados

RESUMO ＋ Antes de comprar um celular usado, consulte o IMEI no Celular Legal, da Anatel, e no Banco Nacional de Celulares com Restrição, do Celular Seguro. As duas consultas são gratuitas. Com o IMEI regular, confira se o aparelho não está vinculado à conta Apple ou Google do antigo dono e teste as funções antes de pagar.

O IMEI é o primeiro item a checar antes de comprar um celular usado. A consulta é gratuita, leva poucos minutos e mostra se o aparelho tem restrição por roubo ou furto em duas bases oficiais: o Celular Legal, da Anatel, e o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR), do programa Celular Seguro.

O BNCR foi criado pelo Decreto nº 13.034, assinado em 23 de junho de 2026, e reúne dados de polícias civis, operadoras, Anatel e ABR Telecom. O IMEI sem restrição, porém, não encerra a checagem: o celular também precisa estar desvinculado da conta do antigo dono.

O que é o IMEI do celular?

O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um código de 15 dígitos exclusivo de cada aparelho, comparável ao chassi de um carro. É por ele que operadoras e autoridades bloqueiam um celular roubado e o impedem de acessar as redes móveis no Brasil.

Celulares com dois chips (dual SIM) têm dois IMEIs. Os dois precisam passar pela consulta, mesmo que um dos slots nunca tenha sido usado.

Como descobrir o IMEI do celular

O caminho mais rápido é digitar *#06# no teclado de chamadas; o código aparece na tela. Outras formas de encontrar o número:

Caixa original: em etiqueta próxima ao código de barras;

em etiqueta próxima ao código de barras; Nota fiscal: quando o IMEI foi registrado na venda;

quando o IMEI foi registrado na venda; Android: em Configurações > Sobre o telefone (o nome do menu varia conforme a fabricante);

em Configurações > Sobre o telefone (o nome do menu varia conforme a fabricante); iPhone: em Ajustes > Geral > Sobre.

Na negociação, peça que o vendedor digite *#06# na sua frente ou durante uma chamada de vídeo. Print enviado por mensagem ou número anotado em papel não servem como prova. O IMEI da tela também deve coincidir com o da caixa e o da nota.

Como consultar o IMEI na Anatel

A Anatel mantém a consulta no portal do Celular Legal, sem necessidade de cadastro. O passo a passo:

Descubra o IMEI com *#06#; Acesse a página do Celular Legal no portal gov.br/anatel; Clique em "Consulte aqui a situação do seu aparelho celular"; Digite o IMEI, resolva a verificação antirrobô e clique em "Consultar".

Se o resultado informar que o IMEI "não possui restrições de uso", o aparelho está regular nessa base. Se aparecer a mensagem de que o IMEI está "impedido por perda, roubo ou furto", não compre. Pela regra da Anatel, só quem pediu o bloqueio pode solicitar a liberação.

Como consultar o IMEI no Celular Seguro

A consulta ao BNCR exige conta gov.br:

Acesse celularseguro.mj.gov.br ou baixe o app Celular Seguro; Entre com a conta gov.br e aceite os termos de uso; Selecione a opção "Celulares com Restrição"; Informe o IMEI e confira o resultado.

Por causa da LGPD, o sistema responde "Sem Restrição" ou "Com Restrição", sem detalhar o motivo. Como as bases têm origens diferentes, faça as duas consultas e guarde print de cada uma, com data e hora, antes de fechar negócio.

IMEI limpo garante a compra? Confira a conta do antigo dono

Um celular sem restrição no IMEI ainda fica inutilizável se continuar vinculado à conta do dono anterior. A trava só sai com a senha de quem cadastrou o aparelho.

iPhone: como checar o Bloqueio de Ativação

O Bloqueio de Ativação aparece como "iPhone bloqueado pelo proprietário" e impede que outra pessoa configure o aparelho. A Apple orienta o comprador a fazer o teste com o iPhone em mãos:

Ligue e desbloqueie o iPhone; Peça ao vendedor para acessar Ajustes > Geral > Transferir ou Redefinir o iPhone > Apagar Conteúdo e Ajustes; Inicie a configuração do zero; Se a tela pedir a Conta Apple do antigo dono, o aparelho continua vinculado a ela. Não compre.

A Apple não oferece consulta pública do Bloqueio de Ativação pelo IMEI, e sites que prometem "consultar o iCloud" não são verificação oficial.

Android: como checar a proteção contra redefinição

No Android, a Proteção contra Redefinição para Configuração Original (FRP) pede a conta Google anterior depois de um reset de fábrica. Segundo o Google, a trava só é desativada quando o dono sai da conta antes de restaurar o aparelho. Antes de pagar, peça ao vendedor para:

Remover todas as contas Google do celular; Remover contas da fabricante, como Samsung ou Xiaomi, quando houver; Excluir perfis de trabalho ou escola; Restaurar o aparelho aos padrões de fábrica.

Se, ao ligar após o reset, o sistema pedir a senha de uma conta Google antiga, devolva o celular.

Sinais de alerta na compra de celular usado

Alguns indícios pedem cautela, mesmo com o IMEI regular:

Preço muito abaixo da média: em comparação com o mesmo modelo, armazenamento e estado de conservação;

em comparação com o mesmo modelo, armazenamento e estado de conservação; Falta de documento: vendedor sem nota fiscal ou recibo, ou que se recusa a se identificar;

vendedor sem nota fiscal ou recibo, ou que se recusa a se identificar; IMEI divergente: número da tela diferente do que está na caixa ou na nota;

número da tela diferente do que está na caixa ou na nota; Recusa em mostrar o aparelho: vendedor que evita exibir o celular ligado e desbloqueado, ao vivo ou por vídeo;

vendedor que evita exibir o celular ligado e desbloqueado, ao vivo ou por vídeo; Pix para conta de terceiro: pagamento fora de plataforma com intermediação, para uma conta em nome de outra pessoa.

O que testar no celular usado antes de pagar

A consulta do IMEI não revela defeitos. Um aparelho regular pode ter falhas na bateria ou no conector de carga. O checklist mínimo:

Chamada: faça uma ligação e teste microfone e alto-falante;

faça uma ligação e teste microfone e alto-falante; Conexões: conecte ao Wi-Fi e ao Bluetooth;

conecte ao Wi-Fi e ao Bluetooth; Câmeras: teste as lentes frontal e traseira, além do flash;

teste as lentes frontal e traseira, além do flash; Tela: passe o dedo por toda a área em busca de manchas ou pontos sem resposta;

passe o dedo por toda a área em busca de manchas ou pontos sem resposta; Carregamento: conecte o cabo e veja se o aparelho carrega;

conecte o cabo e veja se o aparelho carrega; Bateria: no iPhone, a saúde aparece em Ajustes > Bateria; no Android, o caminho varia conforme a fabricante.

Como comprar celular usado online com mais segurança

Marketplaces com proteção ao comprador e lojas de seminovos com garantia reduzem o risco da negociação direta. Prefira vendedores com boa reputação e política de devolução clara, e não pague fora do site.

Ao receber o aparelho, repita o roteiro antes de confirmar o recebimento: *#06#, consultas na Anatel e no Celular Seguro e teste das funções. Se surgir restrição não informada no anúncio, abra reclamação dentro do prazo da plataforma.