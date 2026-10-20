Celular usado: como checar o IMEI e evitar golpes ou aparelhos roubados

Celular usado: consulta do IMEI na Anatel e no Celular Seguro indica se o aparelho tem restrição (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
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Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14h01.
Antes de comprar um celular usado, consulte o IMEI no Celular Legal, da Anatel, e no Banco Nacional de Celulares com Restrição, do Celular Seguro. As duas consultas são gratuitas. Com o IMEI regular, confira se o aparelho não está vinculado à conta Apple ou Google do antigo dono e teste as funções antes de pagar.
O IMEI é o primeiro item a checar antes de comprar um celular usado. A consulta é gratuita, leva poucos minutos e mostra se o aparelho tem restrição por roubo ou furto em duas bases oficiais: o Celular Legal, da Anatel, e o Banco Nacional de Celulares com Restrição (BNCR), do programa Celular Seguro.
O BNCR foi criado pelo Decreto nº 13.034, assinado em 23 de junho de 2026, e reúne dados de polícias civis, operadoras, Anatel e ABR Telecom. O IMEI sem restrição, porém, não encerra a checagem: o celular também precisa estar desvinculado da conta do antigo dono.
O IMEI (International Mobile Equipment Identity) é um código de 15 dígitos exclusivo de cada aparelho, comparável ao chassi de um carro. É por ele que operadoras e autoridades bloqueiam um celular roubado e o impedem de acessar as redes móveis no Brasil.
Celulares com dois chips (dual SIM) têm dois IMEIs. Os dois precisam passar pela consulta, mesmo que um dos slots nunca tenha sido usado.
O caminho mais rápido é digitar *#06# no teclado de chamadas; o código aparece na tela. Outras formas de encontrar o número:
Na negociação, peça que o vendedor digite *#06# na sua frente ou durante uma chamada de vídeo. Print enviado por mensagem ou número anotado em papel não servem como prova. O IMEI da tela também deve coincidir com o da caixa e o da nota.
A Anatel mantém a consulta no portal do Celular Legal, sem necessidade de cadastro. O passo a passo:
Se o resultado informar que o IMEI "não possui restrições de uso", o aparelho está regular nessa base. Se aparecer a mensagem de que o IMEI está "impedido por perda, roubo ou furto", não compre. Pela regra da Anatel, só quem pediu o bloqueio pode solicitar a liberação.
A consulta ao BNCR exige conta gov.br:
Por causa da LGPD, o sistema responde "Sem Restrição" ou "Com Restrição", sem detalhar o motivo. Como as bases têm origens diferentes, faça as duas consultas e guarde print de cada uma, com data e hora, antes de fechar negócio.
Um celular sem restrição no IMEI ainda fica inutilizável se continuar vinculado à conta do dono anterior. A trava só sai com a senha de quem cadastrou o aparelho.
O Bloqueio de Ativação aparece como "iPhone bloqueado pelo proprietário" e impede que outra pessoa configure o aparelho. A Apple orienta o comprador a fazer o teste com o iPhone em mãos:
A Apple não oferece consulta pública do Bloqueio de Ativação pelo IMEI, e sites que prometem "consultar o iCloud" não são verificação oficial.
No Android, a Proteção contra Redefinição para Configuração Original (FRP) pede a conta Google anterior depois de um reset de fábrica. Segundo o Google, a trava só é desativada quando o dono sai da conta antes de restaurar o aparelho. Antes de pagar, peça ao vendedor para:
Se, ao ligar após o reset, o sistema pedir a senha de uma conta Google antiga, devolva o celular.
Alguns indícios pedem cautela, mesmo com o IMEI regular:
A consulta do IMEI não revela defeitos. Um aparelho regular pode ter falhas na bateria ou no conector de carga. O checklist mínimo:
Marketplaces com proteção ao comprador e lojas de seminovos com garantia reduzem o risco da negociação direta. Prefira vendedores com boa reputação e política de devolução clara, e não pague fora do site.
Ao receber o aparelho, repita o roteiro antes de confirmar o recebimento: *#06#, consultas na Anatel e no Celular Seguro e teste das funções. Se surgir restrição não informada no anúncio, abra reclamação dentro do prazo da plataforma.
Sim. As consultas na Anatel e no Celular Seguro não têm custo.
Não. O resultado mostra que não há registro nas bases consultadas, mas não comprova a origem do aparelho. A nota fiscal e a checagem das contas vinculadas completam a verificação.
Não. A consulta usa o IMEI do aparelho, não o número da linha.
Não. A restrição ou a conta vinculada precisa ser removida antes do pagamento, com comprovação pela consulta oficial ou pela tela de configuração inicial.
Pare de usar o aparelho e reúna anúncio, conversas, comprovante de pagamento e prints das consultas. Em compra por plataforma, acione a proteção ao comprador. Em negociação particular, procure o Procon e registre boletim de ocorrência.