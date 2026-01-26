Paredão do BBB 26: enquete aponta saída de brother com rejeição maior que 70%

Depois de uma primeira semana agitada no Big Brother Brasil de 2026, o segundo Paredão da edição está formado. No domingo, 18, Matheus e Brigido se juntaram a Leandro na berlinda.

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 26, apontam alta rejeição para um brother bastante polêmico.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Matheus 47,86% x Leandro 34,08% x Brigido 18,06%

YouTube: Matheus 65,2% x Leandro 20,17% x Brigido 14,58%

Leandro 20,17% x Brigido 14,58% Twitter: Matheus 80,81% x Leandro 13,88% x Brigido 5,30%

Leandro 13,88% x Brigido 5,30% Instagram : Matheus 77,73% x Leandro 11,73% x Brigido 10,55%

: x Leandro 11,73% x Brigido 10,55% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Matheus 72,26% x Leandro 16,47% x Brigido 11,27%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.