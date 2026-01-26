Paredão do BBB 26: enquete aponta saída de brother com rejeição maior que 70%

Paredão: veja quem deve sair da segunda berlinda da casa (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06h34.
Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 06h40.
Depois de uma primeira semana agitada no Big Brother Brasil de 2026, o segundo Paredão da edição está formado. No domingo, 18, Matheus e Brigido se juntaram a Leandro na berlinda.
Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 26, apontam alta rejeição para um brother bastante polêmico.
As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.
O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado.
Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 19:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.