Paredão BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa estão na berlinda; veja como votar pelo Gshow

A semana turbo do BBB 23 está eletrizante. Neste domingo, 16, os participantes formaram o 16° Paredão da edição, logo após a eliminação de Sarah Aline, com 58,72% dos votos.

Conforme a semana turbo, a noite de formação de paredão começou com a prova do líder. A dinâmica patrocinada pelo Zé Delivery, consistia em um jogo de tabuleiro, onde os participantes teriam que chegar na ultima casa. Após nove rodadas, Ricardo "Alface" venceu a prova.

Em votação aberta, Ricardo indicou Amanda para o paredão e Domitila foi a mais votada pela casa. No contragolpe, a sister indicou Larissa para a berlinda, terminando assim a formação do paredão.

Como votar no Paredão do BBB 23

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos:

Acesse o site do Gshow e busque pelo destaque da enquete do paredão (normalmente, ele fica no topo da página inicial); Clique em quem você gostaria de eliminar; Caso você não tenha logado ainda, o Gshow irá pedir suas informações de login; Logado, um captcha deve aparecer logo em seguida para confirmar a votação; Marque a opção "Sou humano" e a confirmação do voto irá aparecer na tela.

