Quem sai do BBB 23 amanhã? Enquetes apontam eliminação de Larissa

O BBB 23 entrou oficialmente em modo turbo e terá seu 16° Paredão nesta terça-feira, 19, faltando oito dias para a final. Entre Amanda, Domitila e Larissa, o compilado de pesquisas online Votalhada indica que Larissa deve ser a eliminada desta terça-feira, 19.

Em um novo paredão com duas aliadas do deserto contra uma participante do fundo do mar, a expectativa é de uma votação apertada. Porém, o fator Amanda pode favorecer Larissa. Sem a médica no paredão, a torcida Docshoes pode diminuir o engajamento e não salvar Larissa, que pode ganhar força na final e vencer a Amanda.

Nos últimos dois paredões, Bruna aparecia entre as possíveis eliminadas da disputa. Porém, a força da torcida do quarteto virou a votação e mandou embora Fred Nicácio, Cezar e Sarah Aline. Na casa de aposta BetNacional, a Domitila é a favorita para ser eliminada no próximo domingo.

As pesquisas do Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, Telegram e YouTube) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada, divulgadas na manhã deste sábado, 15, pelo horário de Brasília:

Quem vai ser eliminado do BBB 23?

Sites: Amanda 4,22% x Domitila 27,85% x Larissa 67,92%

Amanda 4,22% x Domitila 27,85% x Twitter: Amanda 7,48% x Domitila 30,95% x Larissa 61,56%

Amanda 7,48% x Domitila 30,95% x YouTube: Amanda 9,79% x Domitila 30,33% x Larissa 59,88%

Amanda 9,79% x Domitila 30,33% x Telegram: Amanda 15,61% x Domitila 19,83% x Larissa 64,56%

Amanda 15,61% x Domitila 19,83% x Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram):Amanda 6,38% x Domitila 29,02% x Larissa 64,50%