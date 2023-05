Quem saiu do BBB ontem? Sarah Aline é a 15° eliminada do reality

Ontem, 16, foi dia de eliminação no BBB 23. A escolhida pelo público para sair da casa mais vigiada do Brasil foi Sarah Aline, eliminado com 58,2% dos votos.

Em segundo lugar ficou Bruna Griphao com 41,09% dos votos, seguido de Aline, com 0,71%. O compilado de pesquisas Votalhada indicava que Bruna estava na frente das pesquisas online, mas também mostrava uma possibilidade de virada.

O cenário é parecido com os últimos paredões que mostravam uma participante do grupo deserto perto de sair da casa mais vigiada do país. Nas últimas duas disputas, Bruna permaneceu na casa após aparecer na frente das pesquisas, mas com uma tendência de virada, que foi confirmada com a eliminação dos adversários.

Quanto está o valor do prêmio?

Restam 6 participantes na casa e o prêmio está em 2.350.000 reais.